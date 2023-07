CPMI de 8 de janeiro aprova quebras de sigilo de Mauro Cid, paraense George Washington e mais dez

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga atos antidemocráticos e os ataques em Brasília do dia 8 de janeiro, aprovou na manhã desta terça-feira (11) a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, preso por envolvimento em plano terrorista para explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília, no final do ano passado. Além dele, os membros do colegiado aprovaram as quebras de sigilo de outras 11 pessoas, entre elas Mauro Cesar Barbosa Cid, que depõe na Comissão nesta terça.

Ao todo, foram aprovados 90 requerimentos, ou seja, sem contagem de voto, incluindo quebras de sigilo, pedidos de informação e relatórios financeiros sobre supostos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi a única que anunciou voto contrário no microfone.

Antes da votação, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA), informou que por acordo, nenhuma convocação seria votada.

Veja as quebras de sigilo aprovadas

George Washington de Oliveira Sousa (bancário e fiscal)

Silvinei Vasques (bancário, fiscal, telefônico e telemático)

Jean Lawand Júnior (telefônico e telemático)

Mauro Cesar Barbosa Cid (telemático)

Daniel Lopes de Luccas (telemático)

Luis Marcos dos Reis (telemático)

Adriano Alves Teperino (telemático)

Jonathas Diniz Vieira Coelho (telemático)

Danilo Isaac Calhares (telemático)

Osmar Crivelatti (telemático e e-mail funcional)

Cleiton Henrique Holzschuk (telemático e e-mail funcional)

Marcelo de Costa Câmara (telemático)