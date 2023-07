Relatora da CPMI do 8 de janeiro quer acesso ao email da Presidência usado por Mauro Cid

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI mista do 8 de janeiro, está buscando aprovação para a quebra de sigilo telemático de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para isso, a senadora solicitou ao presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), uma sessão extra que ocorrerá nesta terça-feira (11). O objetivo é ouvir Mauro Cid e, em seguida, votar as quebras de sigilo, incluindo a do próprio ex-ajudante de ordens.

O fato de Mauro Cid ter obtido o direito de permanecer em silêncio durante seu depoimento na CPI levou à proposta de quebra de seu sigilo. A relatora pretende ter acesso às trocas de e-mails institucionais de Mauro Cid, ou seja, ao conteúdo das mensagens do e-mail que ele utilizava na Presidência. Eliziane busca acessar o que foi recebido e escrito por ele no e-mail presidencial desde 1º de janeiro.

A decisão sobre a votação das quebras de sigilo na terça-feira ficará a cargo de Arthur Maia, que é responsável por definir a pauta da CPI. Além da quebra de sigilo telemático, existem outros requerimentos na CPI para acesso a mensagens de celular.

Celular tinha planos golpistas

Já foi revelado, com base nas extrações de dados de seu celular, que a Polícia Federal descobriu planos golpistas envolvendo integrantes do Exército. Eliziane Gama busca a quebra de sigilo telemático de Mauro Cid desde 1º de janeiro, a fim de rastrear indícios de seu suposto envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Seguindo a linha de rastreamento de informações por meio da quebra de sigilo, os parlamentares governistas desejam verificar se existem transações suspeitas entre Mauro Cid e seu irmão Daniel Cid, que reside nos Estados Unidos.