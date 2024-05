Mais de R$ 100 mil em microcrédito são garantidos para permissionários do Mercado de São Brás

Nesta quinta-feira (16), a Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, assinou contratos para a liberação de R$ 104,2 mil em microcrédito para 38 permissionários do Complexo de São Brás, dentro do programa Crédito Solidário. O ato aconteceu na Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues.

O investimento nos pequenos empreendimentos que sobrevivem no complexo é mais uma ação da prefeitura de Belém, que, também reforma e restaura o prédio histórico do mercado, na preparação da cidade para a COP 30, em 2025.

No final do ano passado, mais R$ 56,9 mil em crédito foram liberados para outros 17 permissionários, com isso, o programa totaliza R$ 161,1 repassados a 55 trabalhadores do Complexo de São Brás. Os valores liberados para cada um deles variam entre R$ 4 mil e R$ 1,1 mil, dependendo do plano de negócio apresentado.

Parcela de até 12 vezes

O pagamento foi parcelado pelo Banco do Povo em até 12 vezes com juros de 0,6%, percentual definido em lei para a categoria dos permissionários.

O moveleiro Mário Mathias recebeu R$ 4 mil, para a compra de matéria-prima para fabricação dos produtos que comercializa em São Brás. “Essa ajuda que o prefeito está nos dando serve para ampliar mais o nosso negócio. Tentei conseguir crédito no banco (comercial) umas duas vezes, mas foi muita burocracia, foi mais fácil conseguir pela prefeitura. Vou pagar em 12 vezes de R$ 300 e pouco. Com a reforma, vai melhorar para todos nós que somos do Mercado de São Brás”.

Há 38 anos, Cláudio Nazaré da Silva, de 49 anos, vende refeições no Mercado de São Brás, no boxe que herdou da mãe. Ele achou vantajoso pegar o crédito de R$ 4,5 mil para adquirir mercadorias e pagar de forma parcelada.

Boas práticas e inglês

“Além do crédito, eu fiz o curso de Planejamento de Cardápio, aprendi novas receitas para oferecer aos meus clientes, e, agora, estou fazendo o curso de Inglês para Comerciário, que vai nos preparar para atender os turistas”, contou o trabalhador.

O prefeito Edmilson Rodrigues explicou que, enquanto a obra acontece no mercado, a prefeitura está preparando os feirantes com a concessão do crédito e a realização de cursos de qualificação profissional por meio do programa Donas de Si, também com gestão do Banco do Povo.

“Para quem é de programa social, como Bora Belém e Bolsa Família, o juro zero no Crédito Solidário. E para os permissionários, 0,6%. São os juros mais baixos do mundo. Tudo isso para melhorar a vida dos permissionários e feirantes, para gerar mais trabalho, mais emprego e dignidade”, disse o prefeito.

Como funciona

O programa municipal oferece crédito de até R$ 5 mil por pessoa física e até R$ 10 mil por pessoa jurídica, como capital de giro (para comprar mercadorias) ou capital fixo (para equipamentos ou melhorias no espaço) para investir no pequeno negócio, com pagamento parcelado e juros que variam de 0,01% a 1,5%.

“Hoje foi mais um momento de culminância do trabalho que a Prefeitura já realiza junto aos permissionários de São Brás. Ao mesmo tempo em que acontece a obra do espaço físico, nós trabalhamos a preparação dos setores econômicos para que eles possam se preparar também”, completou a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

Reforma e restauro

O Mercado de São Brás é um edificação de 113 anos. O projeto assinado pelo arquiteto italiano Filinto Santoro apresenta estrutura em ferro e elementos do art nouveau e neoclássico, com fachada trazendo esculturas, elementos em ferro e azulejos decorativos. A reforma de R$ 109 milhões está avançando para 60% de execução, segundo o prefeito anunciou nesta quinta-feira, 16.

Recentemente, a Prefeitura de Belém recebeu R$ 350 milhões do governo federal, por meio da Itaipu Binacional, para investir em obras de preparação da cidade à COP 30. Nesse montante, R$ 85 milhões são destinados à conclusão do Mercado de São Brás. Além das obras de reforma e restauro, o espaço vai ganhar um amplo estacionamento e um ambiente com mezanino. Além da garantia de manutenção dos permissionários existentes, o prefeito Edmilson disse que será possível ampliar o número de permissionários e instalar um restaurante gourmet, gerando emprego no local.