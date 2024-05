Bolsonaro recebe alta após duas semanas internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital nesta sexta-feira (17.05), após 12 dias internado para tratar de uma infecção bacteriana – erisipela – na perna esquerda. Ele estava no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e volta para Brasília, onde deve continuar o tratamento e permanecer com acompanhamento médico.

Bolsonaro deu entrada no hospital no dia 4 de maio, após participar de um evento do PL Mulher em Manaus ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No evento, ele chegou a discursar aos apoiadores com o braço enfaixado por conta da erisipela e de uma desidratação. O quadro também apontava obstrução intestinal.

Dois dias depois, o ex-presidente foi transferido para São Paulo, onde passou a ser medicado com antibióticos endovenosos. No dia 8, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, em que caminhava nos corredores do hospital e dizia estar bem.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro é afetado por erisipela. Em 2022, após o segundo turno das eleições, o ex-presidente ficou recluso no Palácio da Alvorada para tratar da infecção.