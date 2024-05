Internado em Manaus, Bolsonaro deve ser transferido para hospital em Brasília

Internado em Manaus neste domingo (05.05), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser transferido, nesta segunda-feira (06.05) para um hospital em Brasília. A informação foi divulgada na rede social X (antigo Twitter) pelo filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Meu pai passa bem, já reage bem aos antibióticos e hoje deve ser transferido para Brasília. Agradeço ao Fabio Wajngarten por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado”, escreveu Eduardo.

No sábado (4), Jair Bolsonaro interrompeu sua agenda de compromissos na capital do Amazonas e foi levado às pressas ao Hospital Santa Júlia. Ele apresenta quadro de erisipela – infecção bacteriana que acomete a pele. O ex-presidente foi liberado da unidade de saúde no mesmo dia e chegou a participar de um evento ao lado de apoiadores com o braço enfaixado.

Porém, no domingo (05.05), ele retornou ao hospital, onde foi internado. A erisipela é tratada com antibióticos. Os sinais de melhora podem aparecer a partir de 48 horas do início da medicação, dependendo da gravidade do quadro.

Devido ao quadro de saúde, o ex-presidente precisou cancelar sua agenda de compromissos no Pará. Ele iria participar de eventos políticos em Belém, Marabá e Parauapebas, nesta terça-feira (07.05) e quarta-feira (08.05). Apoiadores informaram que os eventos serão reagendados. No Pará, Jair e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançarão os pré-candidatos do partido à Prefeitura em algumas cidades do Estado.

Em novembro de 2022, quando ainda era presidente da República, Bolsonaro também enfrentou um episódio com essa infecção de pele. Na ocasião, ele cancelou agendas de compromisso.