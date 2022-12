Erisipela de Bolsonaro: Carlos Bolsonaro posta foto da perna do pai com lesão; veja

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou uma foto da perna esquerda do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), em seu canal no Telegram, neste domingo (4), mostrando a evolução da infecção bacteriana erisipela. Com informações de O Globo.

“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, disse Carlos na rede social.

Perda de Jair Bolsonaro em foto tirada há alguns dias (Reprodução / Telegram)

O presidente Jair Bolsonaro ficou por dias evitando sair do Palácio da Alvorada, em Brasília, devido à infecção, que causa dor. Inicialmente, a infecção foi confirmada pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, explicou Mourão sobre a ausência do presidente a eventos.

O que é erisipela?

A infecção cutânea erisipela é causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, mas também pode ser agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros. Ela entra no organismo através de pequenos ferimentos na pele como picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas. Se não for diagnosticada corretamente e tratada logo, a infecção pode afetar os vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso. Algumas condições podem facilitar a infecção, como diabetes, insuficiência venosa nos membros inferiores e pessoas com baixa imunidade.

Como é feito o diagnóstico de erisipela?

Uma avaliação clínica é necessária para saber se a infecção é erisipela. O médico pode pedir uma biópsia e exame de urina para identificar quais bactérias estão causando a infecção para saber qual antibiótico é mais eficaz para o combate. Não é considerada uma doença contagiosa, pois é uma infecção secundária que ocorre a partir de feridas.

Quais os fatores de risco para desenvolver erisipela?

Histórico da doença

Obesidade

Problemas circulatórios, especialmente nas veias de membros inferiores

Diabetes

Doenças imunossupressoras

Uso de medicamentos imunossupressores

Queda do sistema imunológico

Doenças de fígado ou dos rins

Uso de drogas injetáveis

Gravidez

Quais os principais sintomas da erisipela?

Calafrios

Febre alta

Tremores

Fraqueza

Mal-estar

Náuseas

Vômitos

Qual o tratamento para a erisipela?

Antibióticos específicos prescritos por um médico são usados para combater as bactérias.