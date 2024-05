Visita de Bolsonaro à Belém será adiada, dizem apoiadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá cancelar a agenda na capital paraense, após um problema de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado estadual Rogério Barra, acompanhado de Éder Mauro, os apoiadores anunciaram o cancelamento da visita de Bolsonaro à Belém. Segundo as informações, o estado de saúde do ex presidente é delicado e não o permite realizar viagens.

O deputado Éder Mauro diz que recebeu uma ligação do ex presidente e sua esposa para falar sobre o que aconteceu com Bolsonaro em Manaus. Ele completa dizendo que "estarão juntos em Brasília, ainda esta semana, para remarcar os eventos no Pará". Jair visitaria, além da capital paraense, Marabá e Parauapebas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interrompeu A sua agenda de compromissos em Manaus (AM) para ser levado às pressas, no início da manhã deste sábado (04/05), ao Hospital Santa Júlia. Bolsonaro chegou à capital amazonense na sexta-feira (03/05) para lançar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) como pré-candidato a prefeito da cidade.