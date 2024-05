Bolsonaro fala com voluntários que estão no Rio Grande do Sul por videochamada

O ex-presidente Jair Bolsonaro, conversou por chamada de vídeo com voluntários que atuam na cidade de Gravataí, município que integra a lista de locais afetados pela fortes chuvas que atinge o Rio Grande do Sul (RS). A conversa ocorreu a partir de uma ligação feita para o deputado federal e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL), que chegou ao Estado na última quarta-feira, 15.

No vídeo, publicado nos stories da conta do Instagram do deputado, aparece Jair Bolsonaro internado em hospital e interagindo virtualmente com os voluntários. Uma das voluntárias comenta que Bolsonaro precisa estar forte para estar no RS, enquanto outra pessoa brinca que o ex-presidente só "quer comer pastel e tomar caldo de cana". Bolsonaro ouve os comentários sorrindo.

Na quarta-feira, Bolsonaro também falou por videochamada com o prefeito de Bento Gonçalves (RS), Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB), cidade em que Carlos Bolsonaro visitou com o advogado do pai, Fabio Wajngarten. Na ocasião, o encontro também foi gravado e compartilhado.

"A gente sabe a dificuldade, dos problemas, de gente que perdeu tudo", conta Bolsonaro. Ele também manifesta o desejo de que a situação possa melhorar na região. "Deus ilumine e conforte os gaúchos. E vamos em frente, não temos outra alternativa. Vamos em frente. Um abraço a todos vocês aí". Siqueira agradece e diz que passará a mensagem à população local. "A gente fica muito honrado, eu vou passar essa mensagem para todo o povo de Bento Gonçalves. A gente fica muito feliz com essa solidariedade do senhor", completa.

Internação

Devido a um erisipela na pena esquerda, Bolsonaro está internado desde o dia 4 de maio. A infecção bacteriana na pele foi diagnosticada ainda durante o mandato como Presidente da República, em 2021. Na época, recebeu tratamento adequado. Porém o quadro retornou neste ano

Inicialmente, Bolsonaro foi internado em Manaus (AM) por estar em uma viagem na cidade. Ele permaneceu no município até o dia 6 de maio, quando foi transferido para o hospital Vila Nova Star em São Paulo (SP), no qual permanecia internado até o final da noite desta quinta-feira, 16.