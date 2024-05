No hospital, Bolsonaro grava vídeo e atualiza estado de saúde: 'estou bem'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, na manhã desta quarta-feira (08/05), um vídeo na rede social X (antigo Twitter) atualizando seu estado de saúde. Desde a segunda-feira (06/05), ele está internado no Hospital Nova Star, na zona sul de São Paulo (SP), para tratar um quadro de erisipela no membro inferior esquerdo. No vídeo de hoje, ele cita a infecção e diz que também está tratando uma aderência intestinal, "mas tá dando tudo certo [sic.]".

No sábado (04/05), Bolsonaro havia sido internado às pressas em Manaus (AM), com inchaço nas pernas. O ex-presidente chegou a ter alta no mesmo dia, porém precisou retornar à unidade hospitalar no dia seguinte (05/05) para tratar o problema. Na segunda-feira (06/05), ele foi transferido para a capital paulista, onde segue tratando a erisipela com antibióticos.

Devido ao quadro de saúde, o ex-presidente precisou cancelar sua agenda de compromissos no Pará. Ele iria participar de eventos políticos em Belém, Marabá e Parauapebas, na terça (07) e quarta-feira (08/05) para lançar, junto com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os pré-candidatos do Partido Liberal às prefeituras paraenses desses municípios.

Em novembro de 2022, quando ainda era presidente da República, Bolsonaro também enfrentou um episódio de erisipela.