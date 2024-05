Ann Pontes é a nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Na tarde desta sexta-feira (17), foi realizada a posse da nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Ann Clélia de Barros Pontes, na sede da Corte de Contas. Eleita pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Ann Pontes ocupa a vaga deixada pelo conselheiro aposentado Sérgio Leão, que completou 75 anos em abril e atingiu a aposentadoria compulsória.

O presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães, conduziu a cerimônia de posse, incluindo os ritos de juramento e assinatura do livro de posse da Corte, que possui 41 anos de história, equivalente ao tempo de existência da instituição.

“O TCM e o controle externo brasileiro, em especial o paraense, tem muito a ganhar com a chegada da conselheira Ann Pontes. Ela possui uma vasta experiência profissional e política, que se soma a uma visão sensível e humanizada de uma grande conhecedora das necessidades da sociedade paraense. Isso agrega tanto nas análises técnicas de fiscalização e julgamento de contas públicas, quanto na orientação para os gestores municipais paraenses”, destacou o presidente Antonio José.

Ann Pontes agradeceu a recepção dos servidores e conselheiros e comentou sobre o novo desafio profissional. “É o marco temporal de uma nova fase na minha vida, e essa nova fase traz todas as responsabilidades que a função de conselheira exige”.

A cerimônia contou com a presença de conselheiros e conselheiros substitutos do TCMPA, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Lopes, os conselheiros do TCE-PA Fernando Ribeiro, Lourdes Lima e Daniela Barbalho, a procuradora do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA), Regina Cunha, o procurador-geral de Contas do Estado, Stephenson Victer, e o procurador Stanley Botti.

Quem é

Legenda (Ascom TCMPA)

Ann Pontes é a terceira mulher a integrar o TCMPA. Natural do Pará, é advogada com pós-graduação em Direito Ambiental e tem experiência no executivo municipal e estadual, além de ter sido deputada federal por dois mandatos. Ela destacou o aumento da representatividade feminina na Corte de Contas e o papel orientador do Tribunal na aplicação dos recursos públicos nas políticas municipais.

Ann Pontes será responsável pela 1ª Controladoria do TCMPA e relatora das prestações de contas dos municípios de Água Azul do Norte, Bannach, Brejo Grande do Araguaia, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau D’Arco, Piçarra, Redenção do Pará, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e Tucumã. Em Belém, ela relatará as contas da Semob, Guarda Municipal, Secon, Sefin e Semad.