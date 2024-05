FOTOS: imagens mostram cenário no RS após inundações

As fortes chuvas que provocaram inundações em vários municípios do Rio Grande do Sul desde a semana passada, já impactaram mais de 780,7 mil pessoas. Segundo o mais recente relatório da Defesa Civil divulgado às 12h deste domingo (05/05), o número de vítimas chegou a 75, com seis óbitos ainda sob investigação, além de 155 pessoas feridas. O registro de 103 pessoas desaparecidas também preocupa as autoridades do Estado. Veja as imagens:

Inundações - Rio Grande do Sul Inundações no Rio Grande do Sul 6 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP Inundações no Rio Grande do Sul 1 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP Inundações no Rio Grande do Sul 2 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP Inundações no Rio Grande do Sul 3 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP Inundações no Rio Grande do Sul 4 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP Inundações no Rio Grande do Sul 5 - Foto: Estadão Conteúdo/AFP

O saldo de óbitos ultrapassou a última grande calamidade ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam suas vidas por conta da passagem de um ciclone extratropical. As autoridades destacam que este é considerado o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul.