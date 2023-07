Com popularização do surfe em Salinas, surfista Sandro Buguelo investe em escolinha na cidade

Um dos principais destinos no mês de julho as praias de Salinas são ponto de grande agito, não apenas nas areias, mas nas águas também. E o surfe tem se popularizado por lá,e vendo a demanda aumentar, o surfista Sandro Buguelo, que é campeão paraense da modalidade, decidiu abrir uma escolinha com seu nome na praia do Farol Velho.

O atleta, de 48 anos, tem história na modalidade do Pará, e junto com a esposa ele ensina o esporte para alunos de todas as idades, e além de tudo fabrica as próprias pranchas. E em conversa com a equipe de O Liberal, ele contou um pouco sobre como funciona a escolinha e o surfe na região nordeste paraense.

Confira a entrevista:

OL: Qual sua história com o surfe?

Sandro Buguelo: Comecei por meio do meu irmão, que morreu ano passado. Ele me deixou essa herança que foi o surf, que pra mim é muito importante. As pranchas sou eu que faço, desde as grandonas, que são o longboard, para o pessoal aprender a surfar. Também ainda estou competindo, sou o atual campeão paraense de surfe profissional. E estou agora com minha esposa Simone ensinando pessoal, e convidamos todo mundo aí pra vir participar da escolinha.

OL: A escolinha existe há quanto tempo?

SB: A escolinha tem uns cinco anos, estamos aí trabalhando. Pedimos apoio, mas não conseguimos, então fizemos assim mesmo. Como eu já sei fazer as pranchas, eu compro só o material em Fortaleza, pago o frete, e quando chega aqui eu monto tudo.

OL: E onde funciona a escolinha?

SB: Funciona aqui na praia do Farol Velho, as pessoas interessadas podem ligar para o telefone da minha esposa, Simone, que é o (91) 98588-7141, ou entrar em contato por meio das redes sociais, que é o @escola_de_surf_sandrobuguelo.

OL: E qual a história do surfe no Pará? É um esporte para todo mundo?

SB: O surfe aqui começou na década de 70, e eu comecei em 1987. Mas quem vem aprender aqui, tem que saber que em Salinas é um pouco perigoso, devido a correnteza, é muita corrente. Às vezes não tem onda, mas a correnteza é muito forte. Então é bom procurar a gente aqui pra aprender.

OL: E quem vem aprender, leva quanto tempo? Como é esse processo?

SB: A gente cobra por hora. Uma hora é R$200,00. Aí ensinamos toda a teoria, e em uma hora você já surfa, já surfa em pé, fica em pé na prancha. Devido às pranchas serem bem projetadas, já dá pra aprender a surfar bem rápido.

OL: E tem uma temporada ideal para aprender?

SB: Estamos aqui todo dia, é só a pessoa ligar que a gente vem pra praia, traz as pranchas, e todo o equipamento, monta a tenda e ajeita tudo. Julho é muita gente, o movimento também não é tão bom, o melhor é em agosto, setembro, que é a época a praia fica menos lotada, tem mais espaço pra ensinar também. Agora tem muita gente, as pranchas são grandes, rola as aulas, mas agosto e setembro é melhor, fica legal pra caramba

surfe Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal