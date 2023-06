Sandro Buguelo destaca a importância da disciplina e fé para a performance no surfe

O surfista paraense Sandro Regis de Paula, mais conhecido como Sandro Buguelo, de 48 anos, falou sobre a importância da disciplina para performar nos treinos e superar desafios no surfe.

Sandro Buguelo começou a surfar por influência de seu irmão, Sérgio Roberto, que morreu precocemente em um acidente de carro no começo deste ano. "Ele foi quem trouxe o surfe para casa e, através dele, comecei a descobrir o surfe. Foi essa herança que ele me deixou, ser surfista. Ele pegava muita onda, representou muito bem o estado também", disse.

Sobre seus treinamentos, o surfista destacou que passa o máximo de tempo possível dentro d'água, aprendendo muito com a prática. "Muito preparo físico, então não adianta você ficar em uma academia levantando peso e chegar no mar ficar cansado, quebrado. Você precisa pegar o preparo com o mar porque dentro d'água é totalmente diferente de entrar na academia, pegar outra performance", afirmou. Buguelo também pratica ioga, o que o ajuda na parte mental e no equilíbrio.

O surfista contou que o que mais o marcou em sua jornada esportiva foi a criação de suas próprias pranchas. "Consigo os resultados com as minhas próprias pranchas, que faço aqui em casa, no Farol Velho. Isso marca muito, a cada campeonato que ganho é uma vitória dupla do atleta, conquistado com muita dificuldade", revelou o surfista, enfatizando a importância da repetição dos treinos. “Quanto mais você pratica, mais você aprende", acrescentou.

A fé é aliada de Sandro no esporte e na vida pessoal (Arquivo pessoal)

Buguelo é um homem de fé e a tem como combustível para superar as dificuldades. "Conhecer Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu, me abraçar com Ele e ter fé, porque sem fé não se chega a lugar nenhum, e nos ajuda a passar por momentos difíceis. O atleta tem que ter uma cabeça legal, tem que sair das drogas, se livrar de todos os vícios e focar no esporte, mas sempre em oração e pedindo a Deus que abra as portas. As portas não podem se fechar. As dificuldades vêm, mas como diz a Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, então tenha sempre bom ânimo, cabeça sempre de pé e erguida", destacou.

Buguelo definiu sua frase para 2023 como "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Por fim, Buguelo falou sobre a união de sua família e sua paixão pelo esporte. "Família e esporte, como é unir essas duas paixões? É uma coisa muito boa. Sem a minha família, sem o apoio deles, não seria nada. E com o surfe, é uma paixão que sempre tive desde pequeno", concluiu.

A história de superação e fé de Sandro Buguelo inspira muitas pessoas e mostra que, com dedicação e fé, é possível alcançar grandes conquistas no esporte e na vida.

