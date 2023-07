Brincadeiras na areia e churrasco na praia marcam o último domingo de julho em Salinas

A manhã do domingo (30) de encerramento do mês de julho foi agitada na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense. A areia estava lotada, comerciantes realizando vendas a todo vapor e o grave batendo forte nas dezenas de sons automáticos espalhados pela costa atlântica paraense. O clima ficou alternando entre ensolarado e nublado e contou até com um pouco de chuva para refrescar os veranistas. Mas as alterações não foram o suficiente para fazer os banhistas arredarem o pé.

Banhistas disputaram cada espaço da água neste fim de férias (Ivan Duarte/ O Liberal)

Deybson Andrade é marceneiro e decidiu que este domingo era dia de aproveitar a vida ao lado dos amigos. De longe, era possível avistá-lo assando carnes em uma pequena churrasqueira enquanto trajava uma camisa rosa do Flamengo e dançava bregas marcantes. Mas sem perder a concentração no ponto da carne. “Tem que ficar de olho, pois não pode nem assar muito, nem ficar mal passada. O segredo é deixar vermelhinha por dentro. A vida não pode ser só trabalho. Chegamos 7h da manhã e vamos embora 13h, porque ainda vamos passar em outro balneário. Fizemos a coleta para comprar fraldinha e calabresa, pois é melhor trazer comida, sai mais barato. A cerveja também. A gente compra por R$8 e economiza, já que aqui cobram R$ 20”, diz ele, abanando a carne.

Deybson Andrade decidiu que este domingo era dia de aproveitar a vida ao lado dos amigos. (Ivan Duarte/ O Liberal)

O comerciante Leandro Moreira vende sorvetes e estava em empolgado com o volume de vendas desse domingo. “Tem muita gente na praia e é de lei: o pessoal quer aliviar o calor com um sorvete. Só vendo no dia de domingo e em um bom dia vendo R$ 800. A segunda quinzena de julho foi bem movimentada, graças a Deus”, diz.

Calor pede um sorvete para refrescar. (Ivan Duarte/ O Liberal)

A esteticista Larissa Alcântara, que é de Castanhal, cravou: praia de verdade é só Salinas. “A vinda foi bem tranquila, viemos de ônibus e chegamos umas 7h. Vamos embora só 18h. Queremos aproveitar ao máximo porque esse lugar é espetacular, o mar é salgado do jeito que a gente gosta. Praia é Atalaia, é o melhor lugar que tem”, garante ela.

Paraíso da criançada

Com a maré baixa e muito espaço para brincar, a praia do Atalaia virou um parque de diversões para a criançada. As brincadeiras iam desde se enterrar na areia até o bom e velho futebol.

Vale qualquer coisa para deixar o dia mais animado e aproveitar o último domingo de férias. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Julie Oliveira estava encantada com a praia. “Estou amando esse rolê. Tomei vários banhos de mar, já pulei as sete ondinhas, tomei vários caldos gostosos que você não tem ideia. Fui no banco de areia, fui no lago da Coca-Cola. É minha segunda vez aqui e estou amando o tanto de espaço para brincar de bola e pira pega. Só quero saber de ficar na praia”, comentou em estado de graça e alegria.

Luísa Miranda pulou da cama de madrugada para chegar cedo com a mãe na praia. Ela estava disposta a conhecer lugares novos e adorou o lago da Coca-Cola, passeio que ela recomenda aos visitantes. “A parte mais legal é a água do mar. A segunda parte mais legal é o sorvete”, diz.

Amigo das duas, Lean Victor Martins não se arrepende de ter acordado de madrugada para curtir o Atalaia. “Não tinha muita gente, foi sem trânsito. Adoro a água salgada e as ondas. É minha primeira vez aqui. Estou com saudade dos amigos da escola e vou contar todas as histórias para eles na volta das férias”, afirmou.