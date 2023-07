Salinas: Com mais de 700 casos em julho, saiba o que fazer após acidentes com arraias e águas-vivas

Na semana passada, viralizou nas redes sociais imagens que mostram a aparição de uma arraia na Praia do Farol Velho, em Salinópolis, nordeste do Pará. O animal assustou os frequentadores do local, já que o contato com o seu ferrão representa perigos aos seres humanos, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), a incidência de arraias é normal no município, visto que estão em seu habitat natural.

No balanço parcial de julho deste ano, até o dia 26, Salinas registrou 730 acidentes com animais aquáticos, que incluem, além das arraias, águas-vivas, caravelas, entre outros. O número parcial de registros deste verão é cerca de 20% maior do que o total de casos de julho de 2022, quando 593 acidentes com esses animais foram contabilizados pelos Bombeiros.

Segundo a corporação, as ocorrências costumam ser maiores no mês de julho, já que Salinas é um dos destinos mais procurados pelos turistas e o fluxo de banhistas aumenta de forma considerável durante o período de férias escolares. A Praia do Atalaia tem o maior índice de acidentes envolvendo o contato de pessoas com arraias, águas-vivas e caravelas. Também há registros nas praias do Farol Velho, Maçarico e Corvina.

Bombeiros dão dicas para evitar acidentes com animais aquáticos

Com o objetivo de prevenir esse tipo de acidente, o CBMPA destaca uma série de medidas para os banhistas desfrutarem de um ambiente seguro nas praias. As recomendações são:

Procurar a barraca dos guarda-vidas para pedir orientações sobre pontos específicos na praia onde a incidência desses acidentes são maiores;

Evitar andar descalço, especialmente na linha da maré, para evitar o risco de tocar em animais aquáticos, mesmo que aparentemente mortos na areia, pois o veneno ainda pode ser liberado;

Não colocar as mãos em tocas ou qualquer tipo de abertura desconhecida.

O que fazer em caso de contato com arraias

Buscar ajuda médica ou dirigir-se a um posto de Guarda-Vidas para o tratamento adequado;

Não lavar a região ferida com água doce;

Lavar com a água do mar ou com vinagre, que inibem a dor e neutralizam as toxinas no corpo humano.