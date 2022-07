Arraia encalhada é encontrada por veranista na beira da praia em Salinas; vídeo

Um veranista registrou, neste segundo fim de semana de julho, uma arraia encalhada na praia do Atalaia, em Salinas. O vídeo, que foi enviado para OLiberal.com, mostra o peixe preso na areia após não conseguir retornar às águas mais profundas do mar.

O vídeo mostra que a arraia está tentando nadar de volta para a água. Porém, devido à maré baixa, o animal não consegue e acaba se debatendo para tentar deslizar até um local mais profundo. No fundo da gravação, o veranista conversa com outra pessoa sobre a possibilidade do peixe morrer na faixa de areia por não retornar ao mar.

