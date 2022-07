Som automotivo fica atolado na praia do Atalaia, em Salinas; vídeo

Um som automotivo que seria de propriedade do empresário Lucas Magalhães de Souza, envolvido no caso da morte da influenciadora digital Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, ficou atolado nas águas da praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense, neste domingo (17).

Pessoas que estavam nas proximidades do ocorrido filmaram a cena e o momento em que um trator precisou ser acionado para tentar remover o “Paredão L. Magalhães”, como é chamado o som automotivo de Lucas.

Através das imagens, é possível ver que o trator tem dificuldades para retirar a estrutura de dentro d’água. “Deus queira que o cara consiga levar a bichinha. Isso é um prédio grande demais”, narra o autor da filmagem.

Com o vídeo circulando, internautas opinaram sobre o ocorrido. “Isso é a pessoa que quer se mostrar”, “Oferenda da boa essa”, “O que passa na cabeça dessa gente?”, escreveram.

Nas redes sociais, Lucas Magalhães também se pronunciou sobre o assunto. “A munheca da carreta quebrou, como mostrado no vídeo, sendo assim necessário chamar um caminhão guincho ou uma retroescavadeira”, explicou Lucas. “Do restante, nada demais... está tudo bem”, afirmou.