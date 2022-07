Salinas tem primeiro registro de carro atolado e ‘engolido’ pela água no verão 2022

Mais um registro de carro atolado e sendo "engolido" pela água em Salinópolis, no nordeste paraense, viralizou nas redes sociais neste final de semana. No vídeo, algumas pessoas tentam tirar o veículo da praia, mas a água já cobria parte do carro.

A situação, apesar de desesperadora para os donos veículo, já virou ‘meme’ entre os paraenses, uma vez que a cena se tornou comum nos períodos de maior movimento na praia do Atalaia, uma das mais visitadas em Salinas.

VEJA MAIS

Esse, porém, foi o primeiro registro do verão 2022.

Maré alta

O Corpo de Bombeiros já tinha orientado os veranistas a manter atenção redobrada neste terceiro final de semana das férias de julho. A Tábua de Marés, que é a tabela com os dados referentes a movimentação da maré ao longo do dia, apontava que, na sexta-feira (15), às 8h41, Salinas teria a maré mais alta do final de semana, prevista para atingir 5,3 metros de altura.

Para sábado, a maré alta estava prevista para 9h28 e 21h56.