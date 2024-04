Ação leva serviços de consulta, vacinação e castração para cães e gatos em Belém

Em alusão à campanha Abril Laranja, mês de prevenção à crueldade contra os animais, haverá uma ação com serviços gratuitos para os pets nesta sexta-feira (26), na sede da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, no bairro da Marambaia, em Belém. Os pets contarão com consulta, vacinação e castração. A programação inicia às 8h e segue até as 15h.

Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos de avaliação clínica e vacinação para 500 animais, entre cães e gatos, que deverão ser previamente inscritos na Demapa. Cada tutor pode inscrever até três animais. Além disso, haverá um cadastro pré-operatório para castrações que serão realizadas em datas posteriores ao evento.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo é promover a saúde e o bem-estar dos animais, mas, também é uma estratégia importante na luta contra o abandono e a superpopulação de animais de rua. A iniciativa tem a parceria da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

A ação também conta com a parceria de órgãos como a Polícia Científica, Comando de Policiamento Ambiental, Centro de Controle de Zoonoses, Guarda Municipal de Belém e o Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Serviço

Ação para pets

Data: 26/04 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 15h

Local: Demapa - Avenida Augusto Montenegro, KM 1, n° 155, bairro da Marambaia