Pará tem 35 registros de municípios em situação de emergência, segundo o Governo Federal

O Pará tem 35 registros em 31 municípios de situação de emergência reconhecidos pelo governo federal até esta quinta-feira (25), de acordo com o Relatório Gerencial do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec)/Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). As 31 unidades são 21,52% dos 144 municípios paraenses. Motivam a decretação de emergência registros de tempestade local/convectiva, que incluem chuvas intensas, estiagem, enxurradas, alagamentos, erosão de margem fluvial e erosão continental; boçorocas; e seca.

Os 35 registros são de Anajás (estiagem), Anapu (tempestade local/Convectiva), Bagre (estiagem), Baião (estiagem), Bannach (enxurradas), Breu Branco (estiagem), Chaves (estiagem), Dom Eliseu (estiagem), Gurupá (estiagem), Ipixuna do Pará (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Itupiranga (estiagem), Maracanã (estiagem), Nova Ipixuna (estiagem), Ourilândia do Norte (estiagem), Pacajá (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Paragominas (estiagem), Paragominas (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Pau D`Arco (alagamentos), Placas (estiagem) e Ponta de Pedras (estiagem).

E ainda, Ponta de Pedras (erosão de margem fluvial), Rio Maria (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Rurópolis (erosão continental - Boçorocas), Santa Cruz do Arari (estiagem), Santa Cruz do Arari (estiagem), Santa Luzia do Pará (estiagem), Santa Luzia do Pará, tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Soure (seca), São Félix do Xingu (estiagem), São Geraldo do Araguaia (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), São Sebastião da Boa Vista (estiagem), Tucuruí (estiagem), Ulianópolis (tempestade local/convectiva - chuvas intensas), Vitória do Xingu (estiagem) e Xinguara (estiagem).

Bujaru

Na lista dos 31 municípios não está Bujaru, no nordeste do Pará, onde as chuvas intensas e o aumento do nível do rio Bujaru causa estragos. A situação local é grave, segundo a prefeitura: 354 famílias e sete localidades foram afetadas. Dimmy Ferreira, secretário municipal de administração, informou que a prefeitura decretou situação de emergência na quinta-feira (18).

"A prefeitura busca recursos e o devido auxílio estadual e federal para prestar toda a assistência necessária às famílias afetadas. Cumpre salientar que a região mencionada se encontra com áreas alagadas, residências evacuadas, serviços essenciais como educação paralisados e comércio bloqueado pelo aumento do nível do rio Bujaru”, afirmou.

As localidades são Santana, Providência, Castanheiro, Foz do Jutaí, Itaporanga, Canaã e Fazenda. A gestão municipal tem distribuído cestas básicas, kits de higiene e cobertores às famílias. Procurado, o governo estadual não se manifestou até o fechamento desta edição.