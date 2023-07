Rock e sertanejo encerraram Verão Liberal em Salinas

A programação do Verão Liberal encerrou em grande estilo o mês de julho na orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste paraense. A noite de sábado entreteu os veranistas do sertanejo ao rock, passando pela música popular paraense, com as apresentações de Ramon Cardoso, Zona Rural e Jorginho Gomes.

A primeira apresentação ficou por conta do goiano Ramon Cardoso, que é simplesmente apaixonado por Salinas.

“Foi muito bom. É uma experiência muito gratificante tocar aqui, pois tenho um carinho enorme por Salinas. Foi a primeira cidade do Pará a me acolher. Todo lugar do Pará sempre me recebe muito bem, mas aqui tem um gostinho especial. Já trouxe vários amigos de fora aqui e todo mundo ama”, diz.

Já a banda Zona Rural, figura carimbada da boêmia paraense nos últimos 26 anos, fez os fãs gritarem a plenos pulmões na beira do palco. O grupo fez um passeio pela história do rock nas últimas décadas e até desceu do palco para interagir com o público.

Bala, vocalista do Zona Rural, acredita que nada energiza mais o artista do que sentir a vibração positiva do público. “Julho é o mês do rock, então estou feliz de estar aqui representando esse movimento em um evento tão eclético. A gente busca selecionar músicas de alto nível de grandes artistas internacionais e canções autorais da banda. A gente recebe a energia do público e transforma isso em música. E a gente toca o que gostaria de ouvir se estivéssemos na plateia”, afirma.

Isabela Lago trabalha com marketing digital e adorou a programação do Verão Liberal. "É um evento que leva acesso à cultura de maneira gratuita, valoriza a música local. As pessoas visitam a cidade e aproveitam um show, dançam. Isso dá mais vontade de estar aqui, mais prazer de curtir a cidade. Ontem teve Wanderley Andrade, um ícone da cultura paraense, e foi demais. Hoje também está incrível", avalia.

O locutor da Rádio Liberal e apresentador do evento, Markinho Pinheiro, fez um mar de agradecimentos no palco. Ele parabenizou a prefeitura de Salinópolis e os amigos de trabalho do Grupo Liberal pelo evento.

"Foram finais de semanas incríveis com artistas de primeira linha, com uma organização excelente. Tudo foi para vocês, sejam turistas ou residentes daqui. Contem sempre com a gente para fazer a festa e garantir diversão e bons momentos para toda a família", falou dirigindo-se ao público no fim do evento.

Edmilson Mota, coordenador de programação do Sistema Liberal de Rádio, afirmou que a participação do público foi o que garantiu o sucesso de mais um ano do Verão Liberal.

“Foram finais de semana divertidos, com música de qualidade, gente dançando, pulando, curtindo. Tudo na maior alegria e, o mais importante, na maior paz. Esperamos sempre estar aqui e temos certeza que o evento crescerá cada vez mais”, aponta Mota.