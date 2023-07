Palco da Rádio Liberal tem shows diversificados e 'parabéns' ao radialista Markinho Pinheiro

Pegada do Axé, Arthur Espíndola e Willian Cezar & Christiano foram as atrações musicais da noite deste sábado (22), no palco da Rádio Liberal, na praia do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste do Pará.

O evento também foi marcado pelo aniversário do radialista Markinho Pinheiro, que completou 58 anos nesta data. O profissional recebeu felicitações do público, amigos e até “parabéns” dos artistas durante as apresentações. A programação reuniu moradores e turistas no antepenúltimo final de semana do Verão 2023.

Quem abriu os shows foi o cantor Arthur Espíndola, que subiu ao palco por volta das 20h30, com um repertório cheio de clássicos do samba e também de músicas autorais. Com décadas de carreira musical, o artista, que dispensa apresentações, é um antigo parceiro do Grupo Liberal, desde quando ele era instrumentista e fazia parte de um grupo de pagode. Ao final de sua performance, o músico chamou Markinho Pinheiro ao palco e puxou o coro de parabéns em versão de samba. O radialista ficou bastante emocionado.

Arthur Espíndola no palco da Rádio Liberal FM (Igor Mota/O Liberal)

“Já apresento esse maravilhoso Verão do Grupo Liberal há 20 anos, então é sempre assim, meu aniversário ou cai na sexta ou no sábado, e eu estou aqui apresentando e acabo comemorando com o pessoal essa data especial no palco da rádio. Recebi o carinho dos ouvintes da rádio, dos leitores do jornal O LIBERAL e também dos artistas. É sempre gratificante e emocionante, não tem como não ficar feliz em poder fazer o que a gente ama no dia do nosso aniversário”, disse o aniversariante que possui 35 anos de carreira na comunicação.

Depois de Arthur, foi a vez da dupla Willian Cézar e Christiano comandar a festa, que agradou os espectadores e entusiastas da música sertaneja. Com o repertório cheio de sucessos consagrados nas vozes de outros artistas, eles também sacudiram o público com músicas próprias e hits marcantes nas redes sociais. “Ficamos felizes de participar pela primeira vez aqui, por isso montamos um show especial, bem eclético, claro que nossa área é o sertanejo, o piseiro, mas a gente vai misturar, vai ter de tudo! Axé, funk e tik tok para agradar a galera”, comentou Willian Cézar. Os dois também fizeram uma homenagem no palco para Markinho Pinheiro.

Willian Cézar e Christiano agitaram o público com muito sertanejo (Igor Mota/O Liberal)

A banda Pegada do Axé fechou a noite. A alegria, que é a marca do grupo, contagiou o público, que não ligou para o cansaço depois de mais de seis horas de festejo.

Todos os shows contaram com policiamento reforçado e apoio da equipe da Guarda Municipal, que garantiram a segurança do público e o fluxo do trânsito na localidade.