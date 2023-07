Verão 2023: bombeiros reforçam orientações de prevenção ao afogamento em praias e balneários

A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) alerta para a importância do Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, comemorado nesta terça-feira, 25, em especial neste período de férias escolares onde é intenso o movimento em balneários e praias em todo o país.

Dados divulgados pela Sobrasa apontam que o afogamento é primeira causa de óbitos entre crianças de 1 a 4 anos e a segunda causa na faixa etária de 5 a 9 anos. Diante desta informação, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) utiliza a data para reforçar recomendações preventivas sobre os riscos dos incidentes, que devem ser tomadas mesmo fora do período de grande movimentação em espaços aquáticos.

O major do Corpo de Bombeiros, Abedolins Xavier, explica que ao chegar às praias e balneários, o banhista deve buscar orientações dos guarda-vidas quanto aos locais adequados para o banho, pontos de perigo, como de forte correnteza, profundidade elevada e acidentes com animais aquáticos.

“Os bombeiros atuam de forma preventiva, educativa e quando necessário, em busca do afogado. Orientamos que os banhistas não superestimem a sua habilidade aquática, mantenham a água na altura do umbigo. Eles precisam estar atentos às sinalizações das praias, não devem, de forma alguma, ingerir bebida alcoólica e entrar na água. Quem for com crianças, precisa manter uma distância de segurança adequada (um braço do adulto estendido), porque caso ela afunde, o adulto consegue puxar”, alerta o major Xavier.

O major dos Bombeiros, Leonardo Sarges, especialista em salvamento aquático, ressalta que a população deve aumentar a percepção de risco desse tipo de acidente, priorizar atitudes preventivas e seguir as orientações dos bombeiros. Na Operação Verão, mais de 360 bombeiros estão atuando. Neste mês de julho, foram realizados 77 salvamentos, sendo 46 sem sinais de afogamento e 31 com grau de afogamento no Pará, de acordo com a CBMPA.

De acordo com o major, os guarda-vidas estão qualificados para atuar em três pilares: preparo físico, com atividades aeróbicas e natação; estudo técnico sobre atendimento pré-hospitalar ao afogado, bem como as técnicas de maneabilidade necessárias como abordagem, transporte, flutuação da vítima; além do preparo psicológico para atuar na atividade de salvamento aquático.

Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento

O Dia Mundial de Prevenção do Afogamento busca lembrar as vidas perdidas para o afogamento visando aumentar o conhecimento sobre segurança dentro e ao redor da água.

A OMS recomenda seis medidas baseadas em evidências para prevenir o afogamento: instalação de barreiras que controlam o acesso à água, treinamento em resgate e reanimação, ensinar crianças em idade escolar habilidades básicas de natação e segurança na água, prestação de cuidados diurnos para crianças, estabelecer e fazer cumprir regulamentos no transporte aquático, bem como melhorar a gestão do risco de inundação.