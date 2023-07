Palco da Rádio Liberal, em Salinas, fecha verão com seis apresentações

No último final de semana de julho, o palco da Rádio Liberal continua entregando o melhor da música paraense na Orla do Maçarico, em Salinas, nordeste paraense. “Estamos finalizando o mês com um sucesso absurdo. Sucesso com o público, na nossa programação e também com os artistas. Juntando esses três elementos conseguimos realizar um verão com muita diversão e entretenimento. Claro, que mesmo que seja a despedida de julho, vamos fazer deste último final de semana, uma grande festa no palco da Rádio Liberal”, disse Edmilson Mota, coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio.

Para hoje (28), na programação tem banda The Morô, Wanderley Andrade e banda Xeiro Verde. No sábado (29), fechando o verão da Rádio Liberal, se apresentam Ramon Cardoso, banda Zona Rural e Jorginho Gomes.

VEJA MAIS

Com experiência no grande público e uma parceria de anos com a Rádio Liberal, Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, comanda os veranistas de Salinas. “No repertório teremos muito brega, 90% das nossas músicas serão de brega. Mas a gente toca também o que é sucesso e o que o povo gosta, com forró, arrocha, lambada e carimbó. Vamos tocar de tudo, para essa galera curtir. O show será eclético, mas terá principalmente o nosso brega, porque nós somos uma banda que levanta essa bandeira com muito orgulho”, antecipou a vocalista da banda.

Prestes a completar três décadas de estrada musical, a banda Xeiro Verde é referência de performance, repertório e trabalhos autorais “Temos um caso de amor com a Rádio Liberal, há muitos anos, porque lá no comecinho sempre estivemos presente no verão do veículo. Quando tocamos no palco da Rádio Liberal, foi um marco para a gente, foi muito maravilhoso, uma das nossas grandes conquistas. Quando a gente vê um artista que está começando conseguir aparecer chegar nas grandes emissoras, como a Liberal, é uma vitória. Então, até hoje, temos uma relação de carinho muito grande. Já faz um tempo que a gente não tocava no palco da Liberal, agora vamos estar matando essa saudade. Além disso, é meu aniversário hoje, estou super feliz, ansiosa”, acrescenta a aniversariante.

Para passar a data e comemorar em dose dupla, Hellen Patrícia vai encontrar um público eclético, que abrange as diversas faixas etárias, desde criança até os idosos. Além disso, os veranistas, em posse das suas cadeiras de praia, fazem as suas arquibancadas para assistir as apresentações. Mas muitos deles não conseguem ficar sentados e saem dançando pelo Maçarico.

“É maravilhoso encontrar um público diverso, temos fãs que os pais ouvem no Xeiro Verde, e eles gostam por isso. Fico muito feliz com esse carinho, das crianças também, dos fanzinhos mirins. A gente chega no show, eles vão bater fotos, são muito fofos. É uma recompensa muito grande, por estar tanto tempo no mercado e conseguir se manter na ativa tocando um ritmo que é nosso, paraense genuinamente, para mim é uma gratidão enorme. A criança é muito verdadeira, se ela gosta, gosta, não tem meio termo, falsidade”, analisa Hellen Patrícia.

No sábado (29), o palco da Rádio Liberal terá muito rock com a banda Zona Rural. No show de Roosevelt Bala, Jr. Menezes, Emerson Lopes e Fábio Beltrão, o público vai escutar, literalmente, o que ele gosta. “O Zona nunca leva um set list pronto, para qualquer show. Observamos o público e vamos sentindo o que querem ouvir. Entretanto, para esse show especial, vamos passear pelos primórdios do Rock, com Beatles, Creedence, Stones, passando pelos ícones dos 70's, como Pink Floyd, Queen, AC/DC, seguindo nos anos 80, com U2, Police, Guns, Bon Jovi, REM, mas sem esquecer dos nacionais, RPM, Capital, Paralamas, e completando com o rock mais atual, Pear Jam, Rage Against Machine, Nirvana, Off Springs, SOAD e outros. Essa é a base, mas outras coisas podem ocorrer, dependendo da reação e pedidos do público presente”, antecipou o vocalista Roosevelt Bala.

O artista também faz questão de pontuar, que a apresentação da Zona Rural, vem com novidades: “Algo importante a acrescentar, é que para muitos que nos assistem nesses municípios e balneários, é o primeiro contato com uma banda com o nosso perfil, rocker. Nossa performance e execução musical surpreende e encanta muitos deles, pois é pura ‘novidade’. Pessoalmente, já vi muitos relatos nesse sentido, estamos arrebatando novos fãs para o bom e velho Rock 'n' Roll. Eu adoro essa missão, estou aqui pra isso, há 46 anos nessa estrada”.

O repertório da banda tem mais de 600 músicas, que vão se adequando a cada apresentação. O Zona Rural já está no mercado há mais de duas décadas, e possui cinco CDs e dois DVDs lançados. “Será uma honra e uma grande responsabilidade fazer o show de encerramento dessa temporada de verão no Sal. Apesar dos 46 de carreira e 26 de Zona Rural, ainda fica aquela apreensão antes do show, que só se dissipa quando soam os primeiros acordes dos instrumentos, quando tudo está ocorrendo bem com a parte técnica. Aí, a gente relaxa e faz o que sabemos de melhor, música de qualidade. Estamos muito afim de fazer esse show, entregaremos nosso melhor”, disse Roosevelt Bala.

“A grande maioria das outras bandas e colegas músicos vão apresentar os hits do momento, que tocam nas rádios e estão bombando nas mídias e streamings. É uma cartada certeira, vai agradar a grande massa. Nós, do Zona, fomos escalados para complementar, acrescentar algo mais ao evento. No mês do dia mundial do Rock, nossa banda vai fazer uma viagem pelas quase 7 décadas desse estilo musical, que está solidificado no mundo todo. Tocaremos vários segmentos do rock, do Pop, Rock n Roll e Hard, sempre selecionando canções conhecidas, para todos entenderem a História do Rock”, acrescenta o vocalista.