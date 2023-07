Markinho Duran abre a programação do Verão 2023 da rádio Liberal FM

O Verão 2023 da Rádio Liberal FM com o tradicional palco na orla do Maçarico começa na noite desta sexta-feira (7) com o show do Markinho Duran, artista que já tem história nessa programação do verão.

O músico diz ser uma "honra" participar mais um ano do palco da rádio Liberal, uma vez que é uma forma de agradecer por todo o apoio que a rádio sempre deu à carreira do cantor. "Eu participei de quase todas as edições e sempre vou dizer sim, pois sou muito grato a rádio Liberal", disse o artista.

VEJA MAIS

Esse ano, o palco da rádio Liberal completa 20 anos de tradição apenas em Salinas e o radialista Markinho Pinheiro, que participa da festa desde a primeira edição, diz que a programação já faz parte do calendário de eventos de município.

"Essa ação que é feita ao longo desses 20 anos só aqui em Salinas, pois antes era em Mosqueiro. O verão sem o palco da rádio não é a mesma coisa, pois as pessoas já esperam pelo evento", destaca Pinheiro.

O radialista completa que os veranistas apreciam os shows, trazem as cadeiras e curtem a a programação de forma tranquila.

(Carmen Helena/O Liberal)

Esperado pelo público

A veranista Claudia Cavalcante diz que todos os anos costuma passar as férias em Salinas e sempre aprecia a programação do palco da rádio, pois ela diz que é uma programação curtir o som das bandas de forma tranquila.

"Eu sempre venho e adoro, pois são shows legais que promovem alegria" , disse a veranista. " É muito bonito ver essa participação do público, pois eles aguardam pelos shows".

No sábado (8), será a vez de Suanny Batidão subir no palco da Rádio Liberal e cantar brega para os veranistas. O repertório da artista é conhecido pelo público, mas Suanny chega com novidades para essa apresentação.