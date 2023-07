Palco da Rádio Liberal em Salinas recebe artistas locais em julho

Está aberta a temporada de verão paraense e é claro que a Rádio Liberal promete uma programação com muita música boa local. A partir de hoje, 07, em todos os finais de semana de julho, um palco montado no Maçarico, em Salinas, terá shows gratuitos durante as sextas e sábados, até o dia 29.

Há mais de três décadas o grupo Liberal promove o verão em municípios do nordeste paraense. Com distribuição de brindes, shows e diversão, a apresentação é do comunicador Markinho Pinheiro.

"Já são mais de 30 anos de verão com o objetivo de levar muita música boa, diversão e prêmios para os veranistas, marca registrada da Rádio Liberal. A nossa programação também entra nessa pegada mais animada, ou seja, o esquenta é ouvindo a nossa frequência e depois corre pra assistir aos shows e ganhar brindes com a gente no palco", disse Edmilson Mota, coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio.

A mistura de ritmos, com a cara do Pará, foi pensada ao fechar a programação do palco. Tem brega, pagode, pop, dentre outros estilos. Quem vai abrir a temporada é o cantor Markinho Duran, ele se apresenta hoje, 07.

“Como é um show aberto ao público, é sensacional. Tem muita gente que às vezes não tem oportunidade de assistir a um show em casa noturnas ou em grandes festivais, locais que são cobrados ingressos. Aí vai para uma praia curtir o verão e se depara com o palco maravilhoso, com uma superestrutura de som, de luz e de quebra você vê aquele artista que você é fã, sem pagar ingresso. Você pega a sua cadeira de praia, coloca lá na frente do palco e vai curtir uma noite agradabilíssima regada a música de alto nível”, pontua o cantor.

Além da voz marcante, Markinho Duran é conhecido pela sua performance. O artista tem um jeito único de se apresentar. “O nosso repertório vem com o melhor do pop rock nacional e internacional de todos os tempos. Mas como a gente trabalha muito com o feeling, temos uma base, no entanto, ao chegar em cima do palco a gente percebe o público, a faixa etária e trabalha em cima disso. Agora o repertório é muito vasto, com um acervo muito grande, desde os anos 70 até atual, passando por Beatles, Queen, Bon Jovi, Maroon Five, Harry Styles e Alok”, contou.

A relação de Markinho Duran com a Rádio Liberal é pautada por sentimentos e parceria: “Nesses 30 anos de carreira, a Liberal se fez presente em todos os momentos especiais da minha vida como artista. Um ano antes de eu começar a fazer shows, vi o resumo do que aconteceu no final de semana no palco do Farol, em Mosqueiro, da Rádio Liberal, que passava no JL1. Eu disse: ‘um dia eu vou estar aí nesse palco’. Quando eu me apresentei pela primeira vez no palco da Liberal e nunca mais deixei de ser parceiro da Rádio. Tocamos vários verões em Mosqueiro, em cima do trio elétrico, no palco do no Farol, depois no palco no Murubira e quando o projeto foi para Salinas, fomos juntos. Ter esse aval do público que pede pelos nossos shows, também é o reflexo dessa relação".

No sábado, 08, será a vez de Suanny Batidão subir no palco da Rádio Liberal e mandar muito brega para os veranistas. “Estou com uma maravilhosa, já são anos de parceria com o Grupo Liberal, então já conheço a vibe top da galera de Salinas. O show vai ser lindo com certeza”, disse a cantora.

O repertório da artista é super conhecido, e também amado pelo público, mas Suanny chega com novidades para essa apresentação. “Vai ter o nosso brega, as marcantes, que não podem faltar de jeito nenhum, além de muito forró e músicas estouradas no Tiktok. Preparamos um repertório muito legal para a galera dançar e se divertir muito”, antecipa.

A cantora aproveita para contar em primeira mão o que tem preparado para os próximos meses de 2023: “Ah, Meu Amor, tem muita coisa boa chegando, música nova, clipe, a correria tá a mil, o segundo semestre está recheados de coisas boas, só te digo me aguardem (risos)”.

No outro final de semana, está confirmado no dia 14, a cantora Rebeca Lindsay e no dia 15, a Banda Msck. No dia 21 teremos o Nosso Tom no palco da Rádio Liberal, e no dia seguinte, será a apresentação da dupla Willian Cezar I Christiano. No último final de semana, para fechar o verão, na sexta-feira, 28, a banda Xeiro Verde comanda o Maçarico.