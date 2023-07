Jojo Todynho exibe corpão e posa só de top e minishort; vídeo

Jojo Todynho tem compartilhado o dia a dia com vida mais saudável. Nesta quinta-feira (06) ela usou aos stories do Instagram para também exibir o corpão. A cantora já perdeu 25kg.

A cena foi durante a arrumação da mala para viajar. Na gravação, a cantora de 26 anos aparece em sua suíte separando as roupas. Ela usava um top e um microshort.

Assista ao vídeo:

No vídeo, Jojo mostra quais look vai usar na viagem, modos de dobrar as roupas e reforça como gosta de montar por look.