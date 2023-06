Justiça do Rio aceita queixa-crime de Jojo Todynho contra influencer que a chamou de porca

Jojo Todynho está processando a influenciadora Kamila Simioni, que chamou as porquinhas de estimação pelo nome da artista, além de outras ofensas nas redes sociais. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a queixa-crime no dia 11 de maio. A decisão foi da juíza Marcia Regina Sales Souza, da 21ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro também foi favorável ao aceite da queixa-crime, em petição assinada pela promotora Cláudia Nogueira.

VEJA MAIS

A primeira ofensa publicada por Kamila Simioni foi feita no dia 8 de dezembro de 2019, por meio de Stories do Instagram. Em seguida, ela ainda postou no feed uma foto do animal o comparando com Jojo.

"Minha porquinha engordou muito, minha referência foi a isso: gordinha e gostosa! Pois é isso que Jojo é aos meus olhos", publicou Kamila Simioni

Jojo repassou o caso para sua advogada. A defesa da artista alegou no processo que Kamila mandou uma mensagem para a assessoria da artista dizendo que não quis ofendê-la. Entretanto, a influenciadora continuou provocando Jojo nas redes sociais. Os ataques teriam continuado porque Kamila estaria ganhando seguidores. A jovem pulou de 900 mil para 1,2 milhão de seguidores após a polêmica.

No período, Jojo registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação. Em seguida, Kamila fez vídeos ao vivo "humilhando Jojo, falando seu nome e fazendo alusão a uma porca como se fosse ela, fato extremamente constrangedor", conforme relatou a defesa da artista na Justiça.