Salinas: Veranistas marcam presença na praia do Atalaia e curtem o dia de sol

A praia do Atalaia, em Salinópolis, região nordeste do estado, atraiu veranistas na tarde desta sexta-feira (7), que marca o início do segundo final de semana do mês de julho. Veranistas curtiram a tarde de sol e a expectativa é que o movimento seja ainda mais intenso, no sábado (8). Um ponto da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Segup) está montado na praia com representantes de todos os órgãos de segurança, e até o final da tarde, nenhuma ocorrência grave foi registrada.

Veranistas aproveitam

A empresária Denize Aires, moradora do distrito de Icoaraci, em Belém, curtiu a praia ao lado de amigos e da família e disse que todos os anos marca presença em Salinas, uma vez que gosta do clima da cidade. “Todos os anos nessa época a gente reserva um tempo para passar aqui com a família. Eu cheguei ontem e vou ficar até domingo, infelizmente, gostaria de ficar mais”, declara a empresária.

O angolano Felipe Silva, que mora em Belém, é mais um veranista que reservou o final de semana para curtir com a família, ele disse que chegou na cidade de praia na quinta-feira (6) e a expectativa é de poder aproveitar o final de semana com tranquilidade: “Vim logo ontem para não enfrentar congestionamento e espero que o final de semana continue assim com tranquilidade”.

Rubens Britto, atualmente mora no município de Santarém, oeste do Pará, mas aproveitou o período esse período de férias para visitar a família e curtir Salinas. “Aqui é um lugar que gosto muito. Eu não estou mais morando em Belém, mas como estou de férias aproveitei para visitar Salinas ao lado da família e estamos adorando, como sempre”, comemora Rubens.

Viagem e passeios com segurança

O Tenente-Coronel Celton de Jesus, que atua na Secretaria de Gestão Operacional, disse que está no comando das operações durante o final de semana, e explicou que os órgãos estão agindo em conjunto com ações ostensiva e repressiva tanto na praia como também pela cidade. O tenente-coronel disse que conforme avaliação do Detran, o segundo final de semana já marca a presença maior de visitantes.

A praia conta com representantes da Segurança Pública por vários pontos com barreiras na praia e na cidade como forma de garantir tranquilidade aos visitantes. De acordo com o tenente-coronel, este ano há uma cobertura maior envolvendo ações em proteção aos direitos das mulheres.

Proteção ambiental

Outra operação importante que está ocorrendo na praia é em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio). Quem vai para a praia do Atalaia vai perceber que em uma determinada área está impedido o tráfego de veículos, pois se trata de uma área de reserva ambiental, onde tartarugas vão nascer em 48 horas.

“Essa área está coberta de ovos de tartarugas e de acordo com o Ideflor esses ovos vão romper em 48 horas, por isso, estamos como uma operação severa para impedir a passagem de veículo para essa área”, destaca o tenente-coronel.