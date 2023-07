Carro atola na praia do Atalaia em Salinas

No segundo fim de semana das férias escolares, um veículo estilo picape atolou na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. Este seria o primeiro caso neste mês de julho, mas o problema não é novo na área.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, o veículo de cor branca aparece alguns metros dentro da água e várias pessoas tentam empurrá-lo de volta para a faixa de areia, mas sem sucesso, ainda que a profundidade da água parecesse rasa, em relação às pessoas nas imagens.

Este seria o primeiro caso de atolamento de veículo neste verão, durante o mês das férias escolares. Porém, o problema não é raro no local.

O que fazer se o carro atolar na praia?

Durante as férias escolares, as ocorrências de carros atolados aumentam no Pará. A recomendação é de que seja realizado, de forma imediata, uma lavagem no carro para evitar a corrosão provocada pela água. Além de travar e comprometer de vez a vida útil do motor, a água salgada também pode corroer a lataria e outros elementos do automóvel. Dependendo da gravidade da situação, o prejuízo pode ser superior a R$ 18 mil, como no caso de carros populares.