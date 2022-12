Salinas: carro atola na praia do Atalaia e banhistas ajudam a retirar veículo da maré

Um veículo modelo SUV atolou na tarde desta quinta-feira (8), durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição, na praia do Atalaia, localizada em Salinas, região nordeste do Pará. Outros banhistas se propuseram a ajudar e conseguiram resgatar o veículo antes que maré o levasse. A filmagem do caso foi compartilhada no Instagram pelo perfil Salinas Oficial.

Salinas tem primeiro registro de carro atolado e ‘engolido’ pela água no verão 2022

‘oferenda’: Situação desesperadora para os donos dos veículos já virou ‘meme’ entre os paraenses

O vídeo, que tem duração de quase um minuto, mostra várias pessoas ao redor do automóvel registrando o momento em que as rodas traseiras do veículo por pouco não estavam totalmente submersas.

Na gravação é possível ver que uma pessoa permanece dentro do veículo no assento do motorista do carro atolado. Pelo menos dez pessoas, com o auxílio de uma camionete, foram responsáveis por retirar o automóvel das águas.

Assim que o veículo retorna à areia, os banhistas aplaudem e o condutor estica um dos braços na janela como forma de agradecimento.

O que fazer se o carro atolar na praia?

Durante as férias e festas de final de ano, as ocorrências de carros atolados aumentam no Pará. A recomendação é de que seja realizado, de forma imediata, uma lavagem no carro para evitar a corrosão provocada pela água. Além de travar e comprometer de vez a vida útil do motor, a água salgada também pode corroer a lataria e outros elementos do automóvel. Dependendo da gravidade da situação, o prejuízo pode ser superior a R$ 18 mil, como no caso de carros populares.