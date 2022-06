Caminhonete atola na praia do Marahú, em Mosqueiro

Uma caminhonete atolou na praia do Marahú, em Mosqueiro, distrito de Belém, na manhã deste sábado (11).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram algumas pessoas próximas do veículo e parecem tentar tirar o veículo da areia, com a presença da maré. “Tá pensando que é só em Salinas que têm os abestados? O cara conseguiu atolar o carro dele na praia do Marahú, que tal? A maré está levando”, diz o homem que filma toda cena.

Segundo informações oficiais de Mosqueiro, o automóvel continuou no local até o período da noite. Não foi divulgado se a caminhonete foi retirada ou o valor dos danos.