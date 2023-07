Banda Msynck encerra programação da Rádio Liberal na Orla do Maçarico, em Salinópolis

Um show repleto de “bregas marcantes” do Msynck encerrou a programação da Rádio Liberal, no sábado (15), no palco montado na Orla do Maçarico, em Salinópolis, nordeste do Pará. Ao longo do final de semana, o evento ainda reuniu artistas como Chico Sales, Cabaré do Brega, Mana Ió e Trilogia Kids, atraindo dezenas de veranistas ao local, de forma totalmente gratuita. O “Verão Liberal” continua, na semana que vem, com show dos grandes nomes da música paraense: Viviane Batidão, Nosso Tom, Pegada do Axé, Arthur Espíndola e a dupla Willian Cezar & Christiano.

A voz por traz do hit “Só mais uma chance”, Josiel Corrêa, vocalista do Msynck, comemora o terceiro ano de parceria com o Grupo Liberal. “Isso é bom demais! Uma iniciativa da Rádio Liberal juntamente com a Prefeitura de Salinópolis, e quem ganha é a população que vem passar o verão aqui e as bandas também, que além de tocar e ganhar o cachê, ainda divulga o seu trabalho na Rádio Liberal, que com certeza é uma potência”, afirma Josiel, que à frente do Msynck apresentou os sucessos do grupo, além das músicas que estão no topo das paradas de sucesso atualmente.

Há mais de três décadas, o Grupo Liberal promove o “Verão Liberal”. Com ações sociais, shows artísticos e flashes ao vivo, o evento já passou por diversos lugares do Estado, sempre aproximando o público da cultura do Pará. O locutor da Rádio Liberal e apresentador do evento, Markinho Pinheiro, comemorou o sucesso de mais uma semana da programação que anima a Orla do Maçarico nos finais de semana de julho, agradando a todas as idades.

“O ‘Verão Liberal’, mais uma vez, foi um sucesso aqui na Orla do Maçarico, em Salinópolis, essa cidade do sol, da alegria, da música e de muita gente bonita. A gente está feliz da vida por um final de semana maravilhoso. Grandes nomes da música passaram por aqui, Cabaré do Brega, Chico Sales e Msynck. E final de semana que vem, a gente espera você de novo, aqui, no palco da Orla do Maçarico, para mais uma superprogramação. Vamos ter Viviane Batidão e Nosso Tom na sexta-feira. No sábado, vamos ter também uma dupla sertaneja top, Willian Cezar e Cristiano vão estar aqui dividindo o palco com outros grandes nomes da música paraense. Portanto, a pedida em Salinópolis à noite, sexta e sábado, é o palco da Liberal no verão 2023”, enfatiza Markinho Pinheiro.

A programação da Rádio Liberal continua, na semana que vem, com Jamilly Araújo, Viviane Batidão e Nosso Tom no sábado (21). No dia seguinte, a banda Pegada do Axé, Arthur Espíndola e a dupla Willian Cezar & Christiano comandam a diversão no Maçarico. No último final de semana, na sexta (28), a banda The Morê, Wanderley Andrade e Xeiro Verde, e no sábado (29), Ramon Cardoso e Zona Rural encerram os shows.