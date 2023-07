Salinas: radar educativo do Detran alerta motoristas sobre excesso de velocidade na PA-124

No mês de julho, a PA-124, rodovia de acesso ao município de Salinópolis, no nordeste paraense, enfrenta um aumento significativo no fluxo de veículos. Para reforçar a segurança de condutores e passageiros, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) implementou um radar estático educativo. Essa nova ferramenta tem a função de registrar os veículos que ultrapassam o limite de velocidade permitido na via e, em seguida, alertar os condutores sobre os perigos de dirigir em alta velocidade.

A experiência do radar educativo faz parte da Operação Verão 2023 e começou a operar no sábado (8). O equipamento foi instalado na PA-124, entre as localidades de Pindorama e Coremas. Embora exista uma placa de sinalização indicando a velocidade máxima de 60 km/h, poucos motoristas prestam atenção a essa informação e acabam ultrapassando significativamente o limite estabelecido para a via, o que é considerado infração com pontos na CNH.

Placa indica limite da velocidade (Ascom / Detran)

De acordo com a coordenadora de Educação de Trânsito do Detran, Isabella Nunes, no primeiro dia de operação, o radar registrou uma velocidade média de 70 a 80 km/h entre os veículos que passaram pela área. Isabella Nunes ressalta que, apesar da presença de muitos radares ao longo da PA-124, ainda são registradas várias infrações relacionadas ao excesso de velocidade. Esse comportamento é uma das principais causas de acidentes e mortes nas estradas. Portanto, o objetivo do trabalho educativo é conscientizar a população sobre os perigos e garantir que as pessoas se divirtam e retornem em segurança para suas casas. “O trabalho será desenvolvido durante todo o mês de julho, de quinta a domingo, quando tem o maior fluxo de veículos. Em geral, as pessoas abordadas aceitam a orientação e ficam até felizes em receber essa conscientização”, garantiu a coordenadora.

Informação vai para postos de fiscalização

A equipe do Detran é responsável por controlar a velocidade capturada pelo radar e enviar as informações para o posto de fiscalização do órgão na entrada de Salinópolis. Ao passar pelo posto, o condutor é abordado por outra equipe e informado sobre a infração, além de ser convidado a assistir a um vídeo educativo sobre os riscos do excesso de velocidade.

Isabella Nunes explica que o condutor não recebe uma autuação, uma vez que o objetivo é alertar e educar os motoristas. No entanto, é importante ressaltar que somente o radar estático possui caráter educativo, enquanto os demais radares instalados na rodovia continuam autuando aqueles que não respeitam os limites de velocidade indicados nas placas de sinalização.

Um dos motoristas abordados, Arnaldo Campos, um contador de Belém que estava visitando Salinópolis com a família, não esperava participar de uma ação educativa ao ser parado pela fiscalização do Detran. Após assistir ao vídeo e receber orientações da equipe de educação, ele destacou a importância do trabalho realizado pelo Detran. "Sou assíduo frequentador de Salinas, e não tinha parado para pensar nessa questão da velocidade. Foi uma desatenção minha, mas não vai acontecer de novo. Não me incomodo de ser parado, e achei muito importante essa ideia e o trabalho do Detran para evitar acidentes", destacou.

Marta Silva também foi abordada. Ela estava com seus filhos no carro e considerou importante receber essa conscientização por meio de uma abordagem educativa. “É uma ação muito benfeita, que alerta para a nossa segurança”, disse a condutora