O domingo é de sol, praia e movimento no Atalaia, em Salinópolis, nordeste do estado. Veranistas de vários cantos do estado se reuniram com excursões para aproveitar o período de férias escolares. Francisco Nascimento é do município de Castanhal e veio no comboio de oito ônibus para aproveitar Salinas, neste domingo. "Nós saímos de Castanhal por volta de 4h30 e chegamos aqui 6h30. A excursão é de aproximadamente oito ônibus com 50 pessoas em cada coletivo. A gente vem nesse clima festivo para aproveitar o dia", disse o veranista.

A escolha pela cidade de Salinas é por considerar a praia mais linda do Pará. "Não conheço praia melhor que Salinas", acrescenta.

E quem também marcou presença na praia do Atalaia nesse clima de comemoração em grupo foi Jaqueline Moraes, que saiu de Belém, no sábado (8), e já passou pelo município de Nova Timboteua e parou em Salinas, neste domingo (9). "O meu grupo tem 42 pessoas e a gente está curtindo os locais. Hoje, estamos aqui em Salinas e depois daqui não sabemos para onde vamos. A gente queria muito aproveitar", disse Jaqueline, que todos os anos nesse período de férias costuma fazer os passeios em coletivo.

Já o empresário Tarcísio Maia estava na praia do Atalaia em um clima mais tranquilo, ele foi para o local com a esposa para curtir a manhã de sol. "Há mais de 30 anos frequento Salinas, antes vínhamos acompanhados dos filhos, hoje em dia já venho só com a esposa, pois as filhas já vão para outros lugares", disse.

O jovem Carlos Paz, 22, é morador do distrito de Icoaraci, e disse que gosta de aproveitar Salinas nesta época do ano. Ele foi acompanhado do marido e da família para aproveitar o clima da praia. "Salinas é uma cidade muito bonita, aqui o clima é diferente de outras praias do país e sempre que temos oportunidade a gente vem com a família" , disse o jovem.

Veja como está o movimento em Salinas

Veranistas de diferentes localidades do Pará aproveitam manhã de sol em Salinas Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal Foto: Carmem Helena / O Liberal

Verão Rádio Liberal 2023 continua até o último final de semana do mês de julho

A Rádio Liberal deu a largada, no último final de semana, para o tradicional palco na orla do Maçarico. Suanny Batidao e Markinho Duran fizeram a festa e atraíram o público. O radialista Markinho Pinheiro, que faz parte da festa desde a primeira edição, diz que a programação já faz parte da agenda cultural da cidade.

Tanto os artistas Markinho Duran, que se apresentou na sexta-feira (7), como Suanny Batidao que foi a atração de sábado (8), é uma honra em poder participar do palco da rádio Liberal, uma vez que os artistas descartam que se trata de uma parceria antiga. "Por muito tempo era apenas por meio da rádio que o público conhecia nossas músicas. Sou muito grato por todas as oportunidades que a rádio deu para a minha carreira", destaca o artista.

No próximo final de semana está confirmado, dia 14, a cantora Rebeca Lindsay e, dia 15, a Banda Nsck. No dia 21 é a vez do Nosso Tom no palco da Rádio Liberal, e no dia seguinte, será a apresentação da dupla Willian Cezar e Christiano. Para fechar o verão, na sexta-feira, 28, a banda Xeiro Verde comanda o Maçarico, no último final de semana de julho.