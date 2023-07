Salinas: veranistas aproveitam maré alta neste sábado na praia do Atalaia

O sábado (8) é de sol, maré alta e gente na praia do Atalaia, em Salinas, neste segundo final de semana do mês de julho. Até o final da manhã, nenhuma ocorrência grave foi registrada na praia e nem no município de um modo geral.

O tenente-coronel Celton de Jesus, que está responsável durante o final de semana pelo posto da Secretária de Segurança Pública do Estado (Segup), acrescenta que o balanço do final de semana é divulgado a partir de segunda-feira (10).

VEJA MAIS:

Às 11h, agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) fecharam uma das áreas de acesso à praia do Atalaia para impedir a entrada de veículos, uma vez que a manhã de sábado foi de preamar. Mesmo com a maré enchendo, vários veículos que chegaram mais cedo circulavam pela praia.

O jovem estudante de direito Juan Pablo, 23 anos, está curtindo Salinas desde a última quinta-feira (6) com um grupo de amigos. Ele é do município de Dom Eliseu, no Pará, e diz que, na comunidade onde mora, não tem muitas opções de lazer, por isso, é comum passar um período das férias em Salinas. Ele e o grupo de amigos estavam empinando pipa na praia, mas Juan deixou claro que a linha não tem qualquer tipo de efeito cortante.

Sábado em Salinas Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal Carmem Helena / O Liberal

"Aqui na praia usamos a linha normal, pois sabemos do risco que tem aqui, já que o tráfego de pessoas é intenso. Estamos aqui para nos divertir e ser feliz. O meu grupo tem umas 16 pessoas", disse o jovem. As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão fazendo constantes rondas pelas praias com o objetivo de impedir a atividade de empinar pipa.

O autônomo Elk Braga chegou no município de Salinas na última quinta-feira (6) com a família e vai passar uma semana na cidade. Ele diz que esse roteiro já faz parte das suas férias há alguns anos. "Eu e minha família gostamos muito desse clima de Salinas, por isso todos os anos a gente procura reservar um tempo para curtir esse período na cidade", disse Elk.

Ocorrências

O tenente-coronel Celton Otávio Costa de Jesus, que atua na Secretaria de Segurança Pública, no setor de gestão operacional, explica que, até o final da manhã deste sábado, transcorreu tudo sem alteração, principalmente na praia do Atalaia.

"Também nós não tivemos ocorrências relevantes na cidade. Nós vamos fazer um balanço de ocorrência que entrar registro de todos os órgãos da Segurança Pública e vamos divulgar nas nossas plataformas oficiais" destaca o tenente-coronel.

O Detran vai repassar os dados colhidos com relação às abordagens da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (Carmem Helena / O Liberal)

O Detran vai repassar os dados colhidos com relação às abordagens da Polícia Civil, por meio dos registros efetuados; da Polícia Militar, por meio das abordagens policiais, barreiras, verificações e suspeitos; e do Corpo de Bombeiros por meio das ações na praia, afogamentos, cortes, acidentes com animais marinhos e mais. No início da semana, todos os dados serão coletados e divulgados por meio da assessoria de comunicação da Segurança Pública do Estado.

Ação da Rádio Liberal

Na manhã deste sábado, a Rádio Liberal esteve presente na entrada da praia do Atalaia com links ao vivo do radialista Markinho Pinheiro, mas também com uma ação de sensibilização ambiental, por meio de entrega de sacolas ecológicas com o intuito de manter a praia limpa.

Rádio Liberal fez ação de sensibilização ambiental, por meio de entrega de sacolas ecológicas para manter a praia limpa (Carmem Helena / O Liberal)

O coordenadora, Edmilson Mota, explica que desde 2018 a rádio vem atuando com a ação ambiental como forma de sensibilizar as pessoas em manterem o espaço natural sem grande degradações. "A praia é um espaço de todos e é importante que as pessoas tenham a consciência de manter o cuidado. Por isso, agente vem trabalhando em cima dessa conscientização", destaca o coordenador