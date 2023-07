Suanny Batidão agita o palco da Rádio Liberal em Salinas com repertório dançante

A cantora Suanny Batidão fechou a programação da rádio Liberal na noite deste sábado (8), no tradicional palco montado no Maçarico, em Salinas, nordeste paraense. Veranistas e admiradores da artista apreciaram o show e dançaram com os sucessos da artista.

Suanny diz que a parceria com a rádio Liberal é antiga e que já reserva em sua agenda essa programação de Salinas. "O mês de julho é um período em que a genda dos artistas ficam lotadas, mas todos os anos eu reservo um final de semana de julho para encontrar com esse publico", destaca a artista.

Sobre o show, a artista prometeu que preparou um repertório especial e deseja que o público se divirta e seja feliz.

"Eu separo a data da Liberal. A gente fez um repertório maravilhoso, trouxe toda uma produção. O povo de Salinas é maravilhoso, é um povo lindo, que se diverte, que sai para curtir mesmo", acrescenta.

O professor Sidney Gomes disse que costuma passar as férias em Salinas e que um dos seus points é aproveitar a programação da Rádio Liberal no Maçarico. "Eu sempre venho, pois é uma opção de diversão gratuita, com segurança e boa música. A gente traz o cooler e faz a nossa festa", disse.

Suanny Batidão (Carmem Helena / O Liberal)

Quem também é frequentadora antiga da programação é Dayse Martins, que nasceu no município de Salinópolis, mas atualmente mora no Rio de Janeiro e está passando férias na cidade natal.

"Eu adora voltar para o meu lugar e poder aproveitar programações que sempre fizeram parte da minha vida. Essa programação da rádio é antiga e sempre frequentei, pois é um evento familiar, onde podemos trazer nossos filhos e curtir com segurança" , pontuou.

Durante a programação, o público ainda se divertiu com o concurso de dança para crianças.

PRÓXIMOS FINAIS DE SEMANA

No próximo final de semana, está confirmado no dia 14, a cantora Rebeca Lindsay e, no dia 15, a Banda Nsck. No dia 21 será a vez do Nosso Tom no palco da Rádio Liberal, e no dia seguinte a dupla Willian Cezar & Christiano. No último final de semana, para fechar o verão, na sexta-feira, 28, a banda Xeiro Verde comanda a festa.