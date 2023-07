Palco da Rádio Liberal recebe sete atrações em Salinas

O palco da Rádio Liberal, no Maçarico, em Salinas, se prepara para receber o público no segundo final de semana de verão. Serão sete artistas realizando shows gratuitos. O sucesso do primeiro final de semana foi tão grande, que agora o evento cresceu.

“Agora abrimos espaço para mais artistas, ou seja, em um dia teremos mais de três atrações no palco da Rádio Liberal. Claro, que o nosso público vai interagir com cada um deles, ainda temos brincadeiras e premiações que são comandadas por Markinho Pinheiro”, disse Edmilson Mota, coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio.

O Grupo Liberal promove há mais de três décadas o Verão Liberal. Com ações sociais, shows artísticos e flashes ao vivo, o evento já passou por diversos lugares do Estado, sempre aproximando o público da cultura do Pará.

“Na Rádio Liberal tocamos muitos artistas locais, essa é uma das nossas características, por isso sempre estabelecemos uma relação próxima com eles. Levá-los para perto do nosso ouvinte de forma gratuita faz parte da construção do nosso verão durante esses anos”, pontuou Edi Mota.

Para hoje (14), se apresentam Mano Ió e a Morena Cor de Jambo, Cabaré do Brega e Rebeca Lindsay. No sábado (15), as atrações são: Grupo Trilogia Kids, Chyco Sales, Xeiro Verde e Banda Msck.

Este ano, Mano Ió e a Morena Cor de Jambo se apresentam pela primeira vez no palco da Liberal. Levando muita música regional, como carimbó e siriá.

“Estamos ansiosos por essa apresentação, sabemos que o Verão da Liberal é sucesso de público e proporciona um momento maravilhoso entre os artistas e o público. Como é nossa primeira vez neste evento, queremos vivenciar intensamente esse momento”, disse Mano Ió.

O músico está há mais de 20 anos na cena musical paraense, ele já participou de várias bandas, Com Mega Paidégua, Herva Nativa, Cristal Reggae, New Project, além de ter acompanhado grandes artistas locais, como Salmão Habib, Erick Donaldson e Jack Robon.

“Há sete anos comecei a desenvolver meu próprio trabalho, voltado para música paraense, com músicas autorais e fazendo shows. No período da pandemia fiz um projeto junto com minha companheira a Morena Cor de jambo, que foi a live da família paraense. Aos domingos transmitíamos direto da nossa sala um show ao vivo muito animado, que teve uma grande audiência e de lá em diante seguimos fazendo apresentações por todo Estado levando a nossa cultura da Amazônia”, relembra Mano Ió.

Como ele mesmo antecipou, a dupla chega no palco da Rádio Liberal cheia de música regional no repertório. “Nossa trabalho é voltado pra nossa música paraense, regado a muito carimbó, guitarrada, lambada e nosso brega que não pode faltar, nossa apresentação é alegre e contagiante e envolve o público na nossa cultura paraense”, finaliza o artista.

O cantor Chyco Salles é uma das atrações de amanhã (15), no palco da Rádio Liberal. Com mais de 10 anos de carreira, ele é conhecido por embalar romances que deram certo ou não, com as suas músicas que foram feitas para dançar.

“Falou em Chyco Salles, já sabe, repertório atualizado, inclusive com nossas novas músicas de trabalho como ‘Cassioto’, ‘Sarado’ e ‘Motoboy’, músicas novas que já estão na ‘boca do povo’ e que são sucessos na Rádio Liberal. Mas claro, que não podem faltar, as marcantes”, disse o artista.

A parceria do Grupo Liberal com Chyco Salles já é antiga e foi construída com os hits do artista que tocam na Rádio Liberal. “Essa união entre a gente é mais que certa, já estamos aí levando entretenimento há mais de 10 anos, sempre cheio de alegria e satisfação”, pontua.

“Eu contando as horas para esse show. É uma grande satisfação sempre estar na programação da Rádio Liberal, está próximo aos ouvintes, ao público que sempre acompanha o nosso trabalho, isso não tem preço, então é sempre uma satisfação”, acrescentou o artista.

O cantor Chyco Salles nasceu na cidade de Juazeiro, localizada na Bahia, mas reside em Belém há anos. Ele se considera paraense de coração, e foi aqui que ele construiu a sua carreira artística. Recentemente, ele lançou “Cassioto”, que entrou no seu repertório junto com os seus sucessos já conhecidos do público, como "Arrependimento", "Só gosto de ficar"," Bonito e gostosão!", "Não tô valendo nada", "Em pé na rede", "O proibido é mais gostoso", "Cego, surdo e mudo", "Não vá", "Eu só quero amor", "Uma na outra”, entre outras.

“Nós vamos lançar agora o nosso mais novo audiovisual, que está programado agora para o segundo semestre. Além disso, estou produzindo um material, que ainda é surpresa, mas posso dizer que vai ser ‘Chyco Salles pelo Pará’”, antecipa o artista.

Hoje (14), os shows iniciam a partir das 20h, e amanhã (15), a partir das 19h.