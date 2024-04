Veja trajeto que barco com corpos encontrados no Pará fez até chegar ao Brasil

Desde que o barco com nove corpos em decomposição foi encontrado na região da cidade de Bragança, litoral do Pará, no último sábado (13), muitas dúvidas com relação à origem, vítimas, destino e circunstâncias da morte dos tripulantes estão sendo esclarecidas. Atualmente, as autoridades policiais trabalham para identificar os corpos e qual seria o real motivo da embarcação ter sido encontrada no Brasil. Das informações divulgadas atualmente, uma das mais relevantes é que o barco saiu do continente africano com ao menos 25 pessoas a bordo. Confira qual o possível trajeto realizado pelas vítimas que ficaram à deriva.

Saída da África (Janeiro)

Conforme a Polícia Federal, dentro da embarcação onde os corpos estavam foram encontrados documentos que indicam que as vítimas são naturais de Mali, país africano sem saída para o mar, na África Ocidental; e também da Mauritânia, país que fica no noroeste da África e tem fronteira com o oceano Atlântico a oeste, por onde a embarcação encontrada no Pará provavelmente saiu. No entanto, não é descartada a existência de pessoas de outras nacionalidades. A distância entre Mauritânia e do Mali é de 822 km e o trajeto, quando feito de carro, dura em torno de 27h30. Não há detalhes sobre como as vítimas que saíram de Mali chegaram até Mauritânia. O barco partiu do continente africano em algum momento após o dia 17 de janeiro.

“É um percurso muito longo. Com certeza, eles ficaram à deriva por muito tempo. Encontramos registros importantes no barco que identifica que esse barco estava na Mauritânia no dia 17 de janeiro. Então, com certeza, esse fato ocorreu depois dessa data”, pontua o superintendente da PF, José Roberto Peres.

Destino

Segundo a Polícia Federal, as autoridades acreditam que a embarcação encontrada no Pará tinha como destino as Ilhas Canárias, um arquipélago na Espanha ao largo da costa noroeste da África. De acordo com um levantamento da ONG Caminando Fronteras, somente de janeiro e março deste ano, cerca de 1.500 pessoas já sumiram ou morreram nessa rota.

Mas os dados são ainda mais alarmantes, pois o estudo aponta que no ano de 2023 foram registradas 6.007 mortes e desaparecimentos no caminho até as Canárias. A maioria dos barcos que fazem esse trajeto são semelhantes ao que chegou no Brasil. A PF estima que a distância do local onde o barco perdeu o rumo até chegar ao Brasil é de mais ou menos 4.800 quilômetros. No entanto, não há informação em qual momento do trajeto o barco ficou à deriva, nem o período em que isso ocorreu. O barco pode ter ficado com falta de combustível e até mesmo de falha no motor.

Localização (Abril)

O barco foi encontrado em 13 de fevereiro, um sábado, por pescadores da região bragantina. A embarcação foi levada, na segunda-feira (15), para a comunidade do Castelo, na zona rural de Bragança, município distante pouco mais de 200 quilômetros de Belém.

Conforme a Marinha, o barco, fabricado com fibra de vidro e com cerca de 13 metros de comprimento, foi encontrado sem motores ou quaisquer sistemas de propulsão e direção. Além disso, não apresenta sinais de danos estruturais, indicando não ter passado por naufrágio.

Durante a perícia foi apurado que ao menos 25 pessoas estavam na embarcação encontrada na região de Bragança. Esse número é estimado conforme a quantidade de capas de chuva (23 verdes idênticas e duas amarelas) que estava no barco, segundo a perícia da Polícia Federal.

Chegada em Belém

Na terça-feira (16), os corpos foram transportados para Belém, capital do Pará, onde iniciou uma fase mais minuciosa da perícia para identificar cada corpo. Serão utilizadas técnicas como o DNA da arcada dentária e das papilares. O objetivo é identificar cada vítima com o máximo de informações possíveis.​ O procedimento segue um protocolo de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI), do qual o Brasil faz parte, e é coordenado pela Interpol. Uma das etapas é realizar um levantamento de todos os corpos e elaborar um checklist com as informações fornecidas por outros países sobre os desaparecidos.