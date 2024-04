Barco encontrado à deriva no Pará possivelmente teve falta de combustível ou falha no motor, diz PF

A embarcação que foi encontrada com 9 corpos no Pará, no último sábado (13), em Bragança, pode ter sofrido com falta de combustível e até mesmo de falha no motor, como informou o superintendente da Polícia Federal no Pará, José Roberto Peres em entrevista ao Grupo Liberal nesta terça-feira (16). A análise preliminar de documentos encontrados também indica que a embarcação partiu após o dia 17 de janeiro deste ano da Mauritânia.

“Muito provavelmente esse barco saiu da Mauritânia com destino a Ilhas Canárias. E ali, durante o trajeto ocorreu algum incidente. Ou o combustível acabou ou o motor perdeu a força. Na verdade, nós não encontramos os motores do barco. Talvez tenha caído ao mar. A gente tem o conhecimento da utilização do motor como âncora. Então, alguma ocorrência fez com eles perdessem o rumo para as Ilhas Canárias, fazendo com que ficassem à deriva”, relata o superintendente da PF.