Embarcação onde corpos foram encontrados no Pará chega a Belém

A embarcação encontrada à deriva em Bragança, litoral paraense, onde oito corpos foram encontrados e um outro próximo a ela, no último final de semana, foi trazida a Belém, nesta quarta-feira (17), em uma carreta. Na última segunda-feira (15), o barco tinha sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, onde já foi periciado, junto com os objetos localizados à ele. Agora, a embarcação se encontra na Base Naval de Val de Cães, na capital paraense.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) sobre os procedimentos adotados com a embarcação e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Identificação dos corpos é feita em Belém

Na tarde de terça (16), os nove corpos das vítimas localizadas na Baía do Maraú chegaram ao IML de Belém, transportados em um caminhão frigorífico, para serem periciados e identificados pelas autoridades. A expectativa das autoridades é de que esse trabalho, realizado pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Científica do Pará (PCEPA), dure até o fim desta semana.

De acordo com a PF, documentos e objetos encontrados junto aos corpos apontam que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali, "não sendo possível descartar a existência de pessoas de outras nacionalidades".

O barco, fabricado com fibra de vidro e com cerca de 13 metros de comprimento, foi encontrado sem motores ou quaisquer sistemas de propulsão e direção, ainda segundo a Marinha do Brasil. Além disso, não apresenta sinais de danos estruturais, indicando não ter passado por naufrágio.

Ao menos 25 pessoas estavam na embarcação. Esse é o número de capas de chuva (23 verdes idênticas e duas amarelas) que estavam no barco, de acordo com a perícia da Polícia Federal.

A análise preliminar de documentos encontrados também indica que a embarcação partiu após o dia 17 de janeiro deste ano.

Investigações do MPF

Ainda no sábado (13), data da localização da embarcação, o Ministério Público Federal (MPF) informou que abrirá duas investigações para apurar o caso.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.

Uma investigação criminal foca em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores. A investigação cível concentra-se em questões de interesse público e na proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes.