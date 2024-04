Embarcação com corpos encontrados no Pará teria percorrido mais de 4 mil km, diz PF

A embarcação que foi encontrada à deriva com 9 corpos no último sábado (13), na região do Tamatateua, em Bragança, no litoral paraense, teria percorrido cerca de 4.800 km do local onde teriam até chegar no perímetro onde foi encontrada por moradores da região. A informação foi detalhada pelo superintendente da Polícia Federal no Pará, José Roberto Peres, nesta terça-feira (16).

“A distância estimada do local de onde eles perderam o rumo até chegar ao Brasil é de mais ou menos 4.800 quilômetros. É um percurso muito longo. Com certeza, eles ficaram à deriva por muito tempo. Encontramos registros importantes no barco que identifica que esse barco estava na Mauritânia no dia 17 de janeiro. Então, com certeza, esse fato ocorreu depois dessa data”, pontua o superintendente da PF.