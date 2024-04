PF define próximos passos na identificação de corpos encontrados em embarcação no Pará

Em entrevista ao Grupo Liberal nesta terça-feira (16), o superintendente da Polícia Federal no Pará, José Roberto Peres, detalhou os próximos passos no processo de identificação dos corpos encontrados em uma embarcação à deriva no último sábado (13), no litoral do estado.

Peres explicou que os corpos foram transportados para Belém, onde uma nova fase da perícia teve início. Essa fase consiste na identificação minuciosa de cada corpo, utilizando técnicas como o DNA da arcada dentária e das papilares. O objetivo é identificar cada vítima com o máximo de informações possíveis.​

O superintendente ressaltou que esse procedimento segue um protocolo de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI), do qual o Brasil faz parte, e é coordenado pela Interpol. Uma das etapas é realizar um levantamento de todos os corpos e elaborar um checklist com as informações fornecidas por outros países sobre os desaparecidos.