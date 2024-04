Pelo menos 25 pessoas estavam na embarcação à deriva no Pará, diz PF

Ao menos 25 pessoas estavam na embarcação à deriva encontrada na região de Bragança, no nordeste paraense, no último sábado (13). Esse é o número de capas de chuva (23 verdes idênticas e duas amarelas) que estava no barco, de acordo com a perícia da Polícia Federal.

A análise preliminar de documentos encontrados também indica que a embarcação partiu após o dia 17 de janeiro deste ano.

O trabalho da perícia nos corpos prosseguirá em Belém, enquanto que o barco e objetos são periciados em Bragança.