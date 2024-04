Relembre o caso de outra embarcação que foi levada pelas correntezas até o Pará

Já houve pelo menos um caso noticiado de embarcação que foi levada pelas correntes até o Pará. Trata-se dos sobreviventes do Burgerland, navio naufragado em 1944, entre o continente africano e o Brasil, e que ficou conhecido após liberar fardos de borracha que chegaram à costa brasileira entre 2018 e 2021. Ele afundou a 1.185 km do Recife (PE).

As informações foram dadas por Carlos Teixeira, doutor em Oceanografia e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), em entrevista ao UOL. “Quando ele foi bombardeado pela Marinha norte-americana e afundou, as pessoas (do exército nazista) saíram em botes salva-vidas, chegaram vivas e foram presas no Pará”, contou.

No sábado (13), pescadores encontraram, à deriva, um barco no qual havia vários corpos em decomposição. Na madrugada desta terça-feira (16), a Polícia Federal informou que, ao todo, foram encontrados nove corpos, sendo oito dentro da embarcação, e um nono corpo próximo a ela, em circunstâncias que sugeriam fazer parte do mesmo grupo de vítimas.

Em conjunto com a Polícia Científica do Pará, a PF iniciou, na noite desta segunda-feira (15) os trabalhos de identificação dos corpos encontrados em embarcação à deriva na região de Bragança/PA, no último sábado (13).

Ainda sobre o navio naufragado em 1944, Carlos Teixeira observou que, nesse meio caminho entre a África e o Brasil, há ondas grandes e tempestades, condições que poderiam fazer um barco não tripulado virar, naufragar. Outro ponto que Carlos Teixeira considera é que uma viagem pelo Atlântico entre a África e a costa norte do Brasil demoraria pelo menos 180 dias, caso não haja meios de propulsão.

Também chegou a ser levantada a hipótese de que o navio poderia ter vindo do Haiti, país na América Central que enfrenta uma grave crise de violência e econômica, com fuga de habitantes. O Haiti fica mais próximo do Pará que os países da África.