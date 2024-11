Policial militar morre em acidente de moto próximo ao portal de Mosqueiro

Um acidente grave registrado na noite desta sexta-feira (1º), na PA-391, próximo ao Portal de Mosqueiro, resultou na morte de um policial militar identificado como sub-tenente Chagas. O acidente envolveu um veículo Nissan e uma motocicleta. O policial estava na moto acompanhado de Aldhiery Silva, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Metropolitano. O motorista do veículo foi apresentado na Seccional de Mosqueiro, onde presta esclarecimentos.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 18h30. Um vídeo feito com telefone celular mostrou o local da colisão. A motocicleta usada pelas vítimas aparece totalmente destruída e a cena impressiona a pessoa que está filmando.

"Acho que teve ultrapassagem. A moto ficou assim, mano", comenta um dos curiosos. Outra cena registrada no vídeo foi a presença de um bombeiro no local, que reconheceu o sub-tenente. "É o Chagas, é o Chagas", diz o bombeiro, que chega a tocar na vítima e diz que ela ainda estava respirando.

Outras pessoas presentes no local mencionam o pedido de resgate. "Tem que chamar a ambulância". Nas imagens, também aparece Aldhiery Silva, que está caído no asfalto, inconsciente. Policiais militares foram até ao local para obter as primeiras informações. O motorista do carro envolvido no acidente foi identificado como Marino Jorge da Costa. Ele foi levado para a Seccional de Mosqueiro para prestar esclarecimentos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil para obter mais informações e aguarda retorno.