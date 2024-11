Suspeito de tráfico de drogas morre em intervenção policial no Marajó

Djalma Barbosa Alves morreu em uma intervenção da Polícia Militar, em Portel, no Marajó. O caso aconteceu na última quinta-feira (31/10). Conforme as informações iniciais, o suspeito teria feito disparos de arma de fogo contra uma equipe da PM durante uma tentativa de abordagem na rua Presidente Vargas, no bairro da Portelinha.

Segundo os relatos policiais, os agentes da PM estavam em rondas de rotina pela rua Pacajá. Em certo momento, receberam denúncias sobre um homem que estaria fazendo a comercialização de entorpecentes em uma via próxima. Em posse das informações sobre o local e as características do suspeito, os policiais foram até a rua indicada.

Segundo os relatos policiais, os agentes avistaram Djalma. No entanto, quando o homem viu a viatura se aproximando, correu em direção aos fundos de um imóvel e se escondeu. O suspeito teria sacado uma arma de fogo do tipo escopeta calibre 12. Quando os policiais entraram no local para fazer a busca pelo suspeito, Djalma teria feito um disparo em direção à guarnição.

Houve uma troca de tiros e o suspeito foi atingido. Os policiais ainda socorreram o suspeito e o encaminharam para o Hospital Municipal de Portel. No entanto, Djalma não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. Ainda segundo os policiais, foi apreendido com o suspeito duas munições e a arma de fogo. O morto teria, conforme a autoridades, passagens por roubo e tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que Djalma Barbosa Alves morreu após confronto com a Polícia Militar. "Uma arma de fabricação caseira e munições foram apreendidas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O caso está sendo investigado pela delegacia de Portel", disse a PC.