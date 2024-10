Homem é assassinado a tiros dentro de casa, no Jardim Sevilha, em Belém

Um homem identificado como Danillo Ferreira Cruz, de 34 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa, no Conjunto Jardim Sevilha, bairro Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu na noite de terça-feira (29/10), quando a vítima estava com um grupo de pessoas dentro do imóvel na rua 2, entre as alamedas 22 e 24, próximo a Avenida Augusto Montenegro.

Ainda não há mais iformações sobre o que teria ocorrido no momento do assassinato da vítima. O homem morreu na hora e ficou jogado dentro da residência. Moradores da área acionaram uma viatura da Polícia Militar para informar que ouviram tiros dentro de uma casa. Quando os agentes chegaram ao endereço, se depararam com o homicídio. Não há informações sobre quem efetuou os tiros.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia na cena do crime e também no corpo de Danillo. Conforme informado por moradores da área, a vítima não seria conhecida pelos vizinhos e teria chegado juntamente com um grupo de homens que estavam na casa. Todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil, que investiga o assassinato.