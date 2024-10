Homem é encontrado morto com grampeador na boca em empresa de material de construção

Um homem foi assassinado a tiros dentro do pátio de uma empresa de materiais de construção em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada com um grampeador na boca, o braço esquerdo cobrindo o rosto e a mochila na costa na unidade da Via Expressa da CNR.

A vítima era um homem de 38 anos que tinha acabado de chegar no local para iniciar o turno de trabalho. Os militares não encontraram nenhum representante da empresa que pudesse fornecer detalhes sobre o ocorrido.

Segundo a esposa da vítima, de 50 anos, o marido saiu de casa por volta das 21h30 e compartilhou a localização da corrida. Às 21h48, ela enviou uma mensagem perguntando se ele havia chegado bem, mas não obteve resposta.

Em seguida, tentou ligar para o celular dele, mas um homem que se identificou como Fernando foi quem atendeu e informou que o marido dela havia sido baleado. Desesperada, a esposa foi rapidamente até a empresa e encontrou o marido sem vida.

A mulher aos militares que não sabia as possíveis motivações do crime. O mototaxista que deixou a vítima no local de trabalho mencionou ter visto pessoas no pátio da empresa, incluindo um porteiro.

Os policiais tentaram localizar testemunhas para ajudar na investigação, mas não encontrou ninguém. Os pertences da vítima foram recolhidos para perícia e o corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML).

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)