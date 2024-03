Filho suspeito de matar mãe espancada é encontrado morto

Um homem, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (29). Guilherme Roberto Otaviani Grasse era o principal suspeito na morte da própria mãe, de 71 anos. Segundo a Polícia Civil, Guilherme também era suspeito de envolvimento na morte da avó, em 2021. Nos dois casos, as vítimas foram espancadas e morreram no hospital.

O corpo de Guilherme foi encontrado baleado em uma propriedade rural em Barrolândia, na região central do Tocantins. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estão no local para investigar o crime, mas as circunstâncias da morte ainda não foram confirmadas.

“Ficou apurado que a vítima (mãe) apresentava sinais externos compatíveis com violência doméstica, não era compatível com ataque de um cão. Os outros elementos de prova que foram coletados na investigação demonstraram que o autor, o agressor, seria o próprio filho da vítima”, disse o delegado responsável pelo caso, Bruno Monteiro Baeza.

A Polícia Militar foi acionada no dia 12 de janeiro, quando foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Uma equipe foi ao hospital em que a advogada Lourdes Otaviani estava internada, mas na ocasião ela mal conseguia se comunicar por conta da gravidade dos ferimentos. A mulher passou cerca de 40 dias internada na unidade de saúde.

A mãe de Guilherme morreu no fim de semana após ficar na UTI com ferimentos graves. O filho era o principal suspeito e foi indiciado, por lesão corporal grave, pela Polícia Civil no começo de fevereiro - antes dela morrer.